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Стартовал прием заявок на грантовую поддержку социальных проектов НКО

17 мая 2022 14:38
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В последнее время участие некоммерческого сектора в позитивном развитии широкого круга отраслей экономики значительно возросло.

В Самарской области стартовал прием заявок на предоставление грантов для реализации социальных проектов некоммерческих организаций. В последнее время участие некоммерческого сектора в позитивном развитии широкого круга отраслей экономики значительно возросло.

По инициативе губернатора Дмитрия Азарова грантовая поддержка таких организаций также возросла. Если в 2016 году этот показатель не превышал 6,8 миллионов рублей, то уже в 2021-м году объем финансирования превысил 80 миллионов рублей, в том числе благодаря софинансированию Фонда президентских грантов. 

«В этом году на социально-значимые инициативы некоммерческого сектора будет выделено более 81 миллиона рублей. Это позволит нам поддержать более полусотни проектов, направленных на решение конкретных проблем людей на территории их проживания, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Мы постоянно взаимодействуем с СОНКО: помогаем грамотно «упаковывать» идеи в проекты, учим самостоятельно претворять их в жизнь, взаимодействовать с бизнесом и органами власти. Мы расширяем поддержку некоммерческого сектора для эффективной работы таких организаций. В прошлом году на конкурс было подано более 200 заявок. Мы надеемся, что активность инициативных команд региона будет только расти и приглашаем некоммерческие организации участвовать в конкурсе грантов». 

Для участия в конкурсе приглашаются социально-ориентированные НКО Самарской области, которые активно работают с незащищенными категориями граждан (детьми, молодежью, пенсионерами, людьми с ограниченными возможностями, многодетными семьями, ветеранами и др.), пропагандируют семейные ценности, раскрывают творческий потенциал различных групп населения, создают общественные креативные пространства, занимаются защитой животных. Всего в рамках конкурса выделено 8 направлений и более 25 разнообразных тематик социальных проектов.

С помощью бюджетных грантов традиционно поддержку получают инициативные команды, внедряющие инновационные социальные технологии, повышающие качество оказываемых социальных услуг и увеличивающие количество благополучателей. Отдельное внимание при оценке проектов будет уделено их направленности на решение задач национальных проектов, а именно: приобщение населения к занятиям физкультурой и спортом, увеличение участников культурно-просветительских и образовательных программ, развитие предпринимательских навыков и лидерских качеств у молодежи, вовлечение населения в волонтерскую деятельность, приобщение жителей к сохранению природы и экологии.

В конкурсе могут принять участие зарегистрированные на территории Самарской области юридически оформленные организации, являющиеся социально ориентированными НКО, осуществляющие свою деятельность не меньше 6 месяцев. Максимальный размер гранта составляет 2 млн рублей, срок реализации проектов – до 18 месяцев.

Подать заявку для участия в конкурсе можно до 20 июня 2022 года на специализированном портале

 

Фото:  департамент информационной политики СО

 

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