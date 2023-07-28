Стало известно, кто может занять место IKEA в ТЦ МЕГА в Самаре

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Торговые площади пустуют с весны 2022 года.

Появились подробности о новом возможном арендаторе в самарском торговом центре МЕГА. Его имя стало известно несколько дней назад, пишет 63.ру.

— Помещения могут предоставить магазину турецкой сети Kelebek. Первая точка в России открылась в среду, 26 июля, в московской МЕГЕ. И представители турецкого магазина планируют занять площади и в других городах, где есть торговые центры этой сети, — сообщила «РИА Недвижимость».

Турецкий бренд Kelebek основали в 1935 году. Он входит в Doğanlar Holding Kelebek Group. Основной профиль сети — торговля мебелью, предметами декора, текстилями и товарами для сада. Магазины называют «турецким аналогом IKEA».

Магазины шведской сети IKEA перестали работать России в начале марта 2022 года. Это решение представители шведской сети объяснили проблемами с цепочками поставок из-за политической ситуации в мире.

Предполагалось, что приостановка деятельности будет временной. Однако в середине июля появилась информация об окончательном выходе компании из России. Несмотря на это, представители Ingka Centres сообщили, что торговый центр МЕГА в Самаре продолжит работать, несмотря на закрытие магазина IKEA.