Я нашел ошибку
Главные новости:
Стало известно, кто может занять место IKEA в ТЦ МЕГА в Самаре
Стало известно, кто может занять место IKEA в ТЦ МЕГА в Самаре
В Госдуме предлагают сажать даже за мелкие взятки
В Госдуме предлагают сажать даже за мелкие взятки
К проекту «Самарского Стройфарфора» подключился Самарский металлургический колледж
К проекту «Самарского Стройфарфора» подключился Самарский металлургический колледж
В Самаре пройдут соревнования по вольной борьбе
В Самаре шиномонтажника-наркомана задержали на улице с мефедроном
В Самаре шиномонтажника-наркомана задержали на улице с мефедроном
Для семей с детьми в Самарской области сформирован целый комплекс мер социальной поддержки
Для семей с детьми в Самарской области сформирован целый комплекс мер социальной поддержки
В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за взятку до 10 тысяч рублей
В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за взятку до 10 тысяч рублей
Пляжи в Сочи закрыты для купания из-за непогоды
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.02
-0.03
EUR 100.22
0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
4 августа самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Самарцев приглашают к участию в хакатоне «Креатив на Волге»
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Стало известно, кто может занять место IKEA в ТЦ МЕГА в Самаре

28 июля 2023 12:11
62
Стало известно, кто может занять место IKEA в ТЦ МЕГА в Самаре

Торговые площади пустуют с весны 2022 года.

Появились подробности о новом возможном арендаторе в самарском торговом центре МЕГА. Его имя стало известно несколько дней назад, пишет 63.ру.

— Помещения могут предоставить магазину турецкой сети Kelebek. Первая точка в России открылась в среду, 26 июля, в московской МЕГЕ. И представители турецкого магазина планируют занять площади и в других городах, где есть торговые центры этой сети, — сообщила «РИА Недвижимость».

Турецкий бренд Kelebek основали в 1935 году. Он входит в Doğanlar Holding Kelebek Group. Основной профиль сети — торговля мебелью, предметами декора, текстилями и товарами для сада. Магазины называют «турецким аналогом IKEA».

Магазины шведской сети IKEA перестали работать России в начале марта 2022 года. Это решение представители шведской сети объяснили проблемами с цепочками поставок из-за политической ситуации в мире.

Предполагалось, что приостановка деятельности будет временной. Однако в середине июля появилась информация об окончательном выходе компании из России. Несмотря на это, представители Ingka Centres сообщили, что торговый центр МЕГА в Самаре продолжит работать, несмотря на закрытие магазина IKEA.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В микрорайоне с опережением сроков идет очередной – уже шестой – этап строительства Северного шоссе.
27 июля 2023  20:59
Дмитрий Азаров проверил ход строительства дорожной инфраструктуры в Красноглинском районе Самары
458
в Самаре на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», устанавливают новые брендированные щиты
27 июля 2023  14:02
В Самаре на участках, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», устанавливают новые брендированные щиты
2120
В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту
27 июля 2023  13:57
В Самаре сняты ограничения движения по Фрунзенском мосту
433
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве дорог в Самаре и области
27 июля 2023  13:33
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве дорог в Самаре и области
320
Дмитрий Азаров рассказал о развитии ведущих самарских предприятий
27 июля 2023  12:16
Дмитрий Азаров рассказал о развитии ведущих самарских предприятий
487
Весь список