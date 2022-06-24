Стала известна дальнейшая судьба самарского завода Coca-Cola.

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Ее сообщили представители регионального Министерства труда, занятости и миграционной политики в ответ на запрос 63.RU.

— В 2022 году представители Coca-Cola HBC Евразия не обращались в службу занятости о предстоящем высвобождении работников, введении режима простоя, неполного рабочего времени или отпусков без сохранения заработной платы, — заявили в Минтруда.

Однако специалисты ведомства параллельно изучали сообщения о возможном прекращении работы предприятия. Это было необходимо, чтобы минимизировать возможный рост социальной напряженности.

Но, по словам специалистов Минтруда, никаких изменений в работе самарского завода Coca-Cola не планируется. Филиал холдинга в областной столице работает в обычном режиме.

Вопрос о возможном закрытии предприятия в Самаре вставал несколько раз за последние месяцы. В начале марта представители компании заявляли о приостановке деятельности в России. Это связано с боевыми действиями на территории Украины. Чуть позже, в середине июня 2022 года, дистрибьютор Coca-Cola HBC объявил о прекращении производства и продажи своей продукции в России. По словам представителей компании, ее партнеры в стране «истощают складские запасы». И после этого фирма «больше не будет производить Coca-Cola и другие бренды».

Сейчас у международной компании в России находится 10 производственных линий. Они расположены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске, Владивостоке и Самаре. Завод 63-го региона обеспечивает продукцией Нижегородскую, Пензенскую, Оренбургскую области и Башкирию. В 2021 году объем производства самарского завода составил 194 миллиона литров продукции. Это 6,7% всего объема производства Coca-Cola в России.

В Центральном регионе Coca-Cola, включающем Самару, Нижний Новгород и Орёл, на предприятиях компании работают 2,2 тысячи человек. При том компания предпочла не называть количество сотрудников, которые работают на самарском предприятии.

Несколько сотрудников самарского завода на условиях анонимности рассказали 63.RU о возможной судьбе предприятия.

— Ничего, пока работаем. В дальнейшем, наверное, будет ребрендинг. Впрочем, как и везде, — пояснил работник завода.

О ребрендинге речь шла и на презентации компании, которая прошла в Санкт-Петербурге в четверг, 16 июня. На встрече гостям показали два новых напитка: Funky Monkey Cola и Orange. При этом, как утверждали организаторы мероприятия, вкус напитков будет напоминать уже знакомые Coca-Cola и Fanta. Однако дизайн упаковки изменится.