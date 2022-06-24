Стала известна дальнейшая судьба самарского завода Coca-Cola.

Я нашел ошибку
Главные новости:
Во время ссоры она нанесла смертельно ножевое ранение мужчине.
24-летняя жительница поселка Стройкерамика предстанет перед судом за убийство сожителя
По замыслу учений произошло загорание лесной подстилки, которое вследствие сильного ветра, создало угрозу распространения огня.
В Жигулевске прошли учения по тушению лесных пожаров
Для того, чтобы помощь пришла максимально быстро, спасателям необходимо четко понимать маршрут, по которому двигалась группа.
Туристический маршрут любой сложности необходимо регистрировать в МЧС России
В регионе установилась сухая жаркая погода. В связи с этим возрастает риск природных пожаров.
В Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класс
Принять участие в фестивале может любая девочка в возрасте от 7-ми до 12-ти лет, вне зависимости от умения играть в футбол.
В Жигулевске пройдет футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето в Жигулевске»
Направленные на выявление водителей, допускающих грубые правонарушения.
В предстоящие выходные дни в регионе пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
В рамках рабочей поездки в Удмуртию Дмитрий Чернышенко с Игорем Комаровым посетили Удмуртский государственный университет.
Игорь Комаров: «Для сохранения и умножения интеллектуального потенциала регионов в ПФО создаются НОЦ мирового уровня»
Портреты, пейзажи и натюрморты, представленные на выставке, созданы художниками под впечатлениями от длительных путешествий по родному краю.
В СОУНБ откроется выставка работ художников из Похвистнева Виктора и Людмилы Столоповых
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 53.36
0.08
EUR 55.99
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет Летний фестиваль "Джаз в Струковском"
26 июня в Самаре в Струковском саду отметят День молодёжи
В регионе прошли рейды в рамках мероприятия «Должник»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Стала известна дальнейшая судьба самарского завода Coca-Cola

24 июня 2022 10:58
280
Стала известна дальнейшая судьба самарского завода Coca-Cola.

Ее сообщили представители регионального Министерства труда, занятости и миграционной политики в ответ на запрос 63.RU.

— В 2022 году представители Coca-Cola HBC Евразия не обращались в службу занятости о предстоящем высвобождении работников, введении режима простоя, неполного рабочего времени или отпусков без сохранения заработной платы, — заявили в Минтруда.

Однако специалисты ведомства параллельно изучали сообщения о возможном прекращении работы предприятия. Это было необходимо, чтобы минимизировать возможный рост социальной напряженности.

Но, по словам специалистов Минтруда, никаких изменений в работе самарского завода Coca-Cola не планируется. Филиал холдинга в областной столице работает в обычном режиме.

Вопрос о возможном закрытии предприятия в Самаре вставал несколько раз за последние месяцы. В начале марта представители компании заявляли о приостановке деятельности в России. Это связано с боевыми действиями на территории Украины. Чуть позже, в середине июня 2022 года, дистрибьютор Coca-Cola HBC объявил о прекращении производства и продажи своей продукции в России. По словам представителей компании, ее партнеры в стране «истощают складские запасы». И после этого фирма «больше не будет производить Coca-Cola и другие бренды».

Сейчас у международной компании в России находится 10 производственных линий. Они расположены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске, Владивостоке и Самаре. Завод 63-го региона обеспечивает продукцией Нижегородскую, Пензенскую, Оренбургскую области и Башкирию. В 2021 году объем производства самарского завода составил 194 миллиона литров продукции. Это 6,7% всего объема производства Coca-Cola в России.

В Центральном регионе Coca-Cola, включающем Самару, Нижний Новгород и Орёл, на предприятиях компании работают 2,2 тысячи человек. При том компания предпочла не называть количество сотрудников, которые работают на самарском предприятии.

Несколько сотрудников самарского завода на условиях анонимности рассказали 63.RU о возможной судьбе предприятия.

— Ничего, пока работаем. В дальнейшем, наверное, будет ребрендинг. Впрочем, как и везде, — пояснил работник завода.

О ребрендинге речь шла и на презентации компании, которая прошла в Санкт-Петербурге в четверг, 16 июня. На встрече гостям показали два новых напитка: Funky Monkey Cola и Orange. При этом, как утверждали организаторы мероприятия, вкус напитков будет напоминать уже знакомые Coca-Cola и Fanta. Однако дизайн упаковки изменится.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по качеству предоставления электронных госуслуг за 2021 год
24 июня 2022  14:01
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по качеству предоставления электронных госуслуг за 2021 год
110
В Красноглинском районе Самары 2 июля откроется муниципальная ярмарка
24 июня 2022  13:13
В Красноглинском районе Самары 2 июля откроется муниципальная ярмарка
136
В Самарской области в 2022 году введут в эксплуатацию четыре объекта строительств по дорожному нацпроекту
23 июня 2022  13:12
В Самарской области в 2022 году введут в эксплуатацию четыре объекта строительств по дорожному нацпроекту
904
Дмитрий Азаров принял участие в конференции поставщиков АВТОВАЗа
23 июня 2022  12:58
Дмитрий Азаров принял участие в конференции поставщиков АВТОВАЗа
445
Охват летней оздоровительной кампанией в Самарской области в 2022 выше, чем в 2021 году
23 июня 2022  10:47
Охват летней оздоровительной кампанией в Самарской области в 2022 выше, чем в 2021 году
398
Весь список