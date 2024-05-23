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Срок службы 70 тысяч устаревших лифтов в России продлят на пять лет

23 мая 2024 18:13
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Об этом сообщил глава компании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

Срок службы 70 тысяч устаревших лифтов в России продлят на пять лет, сообщил глава компании "Дом.РФ" Виталий Мутко, передает РИА Новости.

По его словам, 1 января 2025 года у 70 тысяч лифтов в стране завершается срок службы в 25 лет.

"Естественно, мы их продлим еще на пять лет, это понятно", - сказал он на правчасе в Госдуме.

При этом Мутко отметил, что проблему износа лифтового оборудования лишь переносом сроков службы не решить.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о подготовке дорожной карты по развитию лифтовой отрасли к концу апреля - началу мая. По данным Минстроя на весну 2024 года, в РФ в эксплуатации находится более 600 тысяч лифтов, износ которых в ряде регионов составляет более 50%. К 2025 году более 140 тысяч лифтов (из них – 97 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации и 43 тысячи лифтов с истекающим назначенным сроком службы до 2024 года) должны быть заменены, примерная стоимость этих работ оценивалась в 300 миллиардов рублей.

 

Фото:   freepik.com

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