Средства федерального Фонда развития промышленности получит предприятие из Самарской области

129

Предприятию «Энерготехмаш» (г.о. Жигулевск) одобрен займ по флагманской программе «Проекты развития» федерального Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ). Всего Экспертный совет Фонда одобрил 11 займов для реализации проектов в Тульской, Липецкой, Самарской областях, Пермском крае, а также в Башкортостане и Удмуртии. Сумма займов от ФРП превысит 2,3 млрд рублей, а общий бюджет реализации проектов составил почти 4 млрд рублей.

«Энерготехмаш» является одним из крупнейших производителей алюминиевого профиля в России. По информации Департамента внешних коммуникаций ФРП, предприятию одобрен льготный займ в размере 300 млн рублей. Средства позволят запустить серийное производство анодированного профиля для автомобилей, вагонов, мебели, строительства и бытовых нужд. Продукт представляет собой алюминиевое изделие, покрытое прочным и эстетичным оксидным слоем, который защищает его от окисления и коррозии. Нанесенная на детали пленка не трескается и не отслаивается даже при постоянном воздействии влаги.

В рамках проекта «Энерготехмаш» планирует реконструировать производственный цех, приобрести высокопроизводительную автоматическую линию мощностью 6 тыс. тонн профиля в год. Кроме того, в планах ввести систему очистки сточных вод, которая обеспечит наименьший уровень негативного воздействия производства на окружающую среду. Общий бюджет проекта составит 600,5 млн рублей.

В ходе реализации проекта на предприятии дополнительно будет создано 46 высокопроизводительных рабочих мест.

Конечными потребителями продукции станут российские автомобилестроительные и вагоностроительные предприятия, такие как «АвтоВАЗ», заемщики ФРП «ГАЗ» и «Тверской вагоностроительный завод», а также сеть строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен».