Средняя зарплата в Самарской области упала

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Стало известно, сколько денег в среднем получают за работу самарцы. Цифры озвучили в Самарастате.

«68 661 рубль составила средняя зарплата в Самарской области за январь. Это на 15% больше, чем в январе 2024 года. Тогда самарцы получали в среднем по 58 461 рублю в месяц», — следует из опубликованного на днях доклада Самарастата.

При этом по сравнению с концом 2024 года, в начале 2025-го самарцы значительно просели в деньгах. Еще в декабре средняя зарплата в регионе была равна 93 505 рублям. Падение почти на 25 тысяч рублей за месяц объясняется премиями, которые обычно выплачиваются в конце года, и длинными январскими выходными, пишет 63.ру.