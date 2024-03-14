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Эксперты Циан.Аналитики изучили структуру предложения на вторичном рынке городов-миллионников и выяснили, где продается больше нового жилья, а где преобладает старый жилой фонд, а также какова разница в цене между квартирами в разных типах застройки.

Методика

Были проанализированы объявления о продаже квартир на вторичном рынке на сайте cian.ru в городах-миллионниках РФ. Средние цены рассчитаны без учета премиального сегмента. Речь идет о ценах предложения, реальные цены сделок могут отличаться от указанных за счет предоставления скидок на этапе заключения сделки.

Средний возраст квартиры на вторичном рынке - 28 лет. Самый “молодой” фонд в Краснодаре, самый “старый” - в Волгограде и Санкт-Петербурге.

Сегодня на вторичном рынке недвижимости городов-миллионников средняя квартира расположена в доме, построенном 28 лет назад.

Средний возраст квартир существенно различается в зависимости от города. Лоты в новых домах чаще всего встречаются в продаже в Краснодаре (средний возраст - 13 лет), здесь 2 из 3-х квартир в реализации – в домах, построенных за последние 10 лет. С большим отрывом идут Ростов-на-Дону (21 год) и Казань (24 года).

Москва находится в середине списка, средний возраст продаваемой квартиры - 30 лет.

Самое старое жилье в продаже – в Волгограде (37 лет), Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде (по 35 лет). В Санкт-Петербурге это объясняется наибольшей долей жилья в дореволюционных домах. В продаже можно найти даже квартиры в домах, построенных в конце XVIII века. В Волгограде и Нижнем Новгороде, в отличие от Санкт-Петербурга, отмечена максимальная доля квартир в типовых советских пятиэтажках.

Средний возраст квартиры в продаже на вторичном рынке

Источник: Циан.Аналитика

Большинство квартир продается в недавних новостройках и постсоветских домах

Большинство квартир в активном предложении на вторичном рынке находятся в недавно сданных (с 2015 г.) домах - в целом по анализируемым городам их 30%. В Краснодаре на этот тип застройки приходится более половины всех лотов (58%), в Ростове-на-Дону - чуть менее половины (48%).

Второе и третье места по количеству лотов делят постсоветские монолитные и кирпичные дома и советские панельные и блочные “многоэтажки” (более 5 этажей) - по 16%. Самая высокая доля лотов в постсоветских монолитных и кирпичных домах в Краснодаре - 23%, более 20% - в Уфе и Воронеже, в советских панельных и блочных “многоэтажках” - в Москве (28%) и Челябинске (22%).

Самые редкие лоты - квартиры в дореволюционных домах (3%). Наибольший шанс поселиться в квартире в доме, построенном до 1917 г., имеют покупатели в Санкт-Петербурге – 13% квартир в продаже доступны в таких зданиях.

Структура предложения на вторичном рынке городов-миллионников по типам застройки в 2019 и 2024 гг.

Источник: Циан.Аналитика

Вклад недавних новостроек в общее предложение - в 2 раза больше, чем 5 лет назад

5 лет назад структура предложения отличалась от современной. Существенно ниже была доля квартир в недавно сданных домах - 16% против 30% (для 2019 г. в эту категорию попали дома, построенные с 2010 г.). В последние годы на фоне действия льготной ипотеки на рынке наблюдалась повышенная инвестиционная активность - многие покупали квартиры в новостройках не для собственного проживания, а для перепродажи. Как результат - на рынок вышло большое количество лотов в новых домах. В 2019 г. на первом месте по количеству лотов были постсоветские монолитные и кирпичные дома - 23%.

Самые дорогие квартиры в дореволюционном фонде. Советские пятиэтажки на 29% дешевле, чем недавно сданные новостройки.

Самые дорогие квартиры в большинстве городов - либо в дореволюционных домах, либо в недавних новостройках.

В среднем по миллионникам квадратный метр в дореволюционном фонде стоит 167 тыс. рублей. Такие здания располагаются в центральных районах городов, и за счет выгодного положения квартиры в них могут быть дороже, чем лоты в более современных домах. На первом месте по стоимости лоты в дореволюционных домах в Москве, Екатеринбурге, Казани и Уфе.

Средняя стоимость “квадрата” в недавно сданных домах - 164 тыс. рублей. Высокая стоимость лотов обусловлена новыми коммуникациями, продуманными планировками, организованными общественными пространствами. При этом территориально такие дома могут располагаться не в самых удачных локациях. В Волгограде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Самаре, Санкт-Петербурге и Челябинске квартиры в новых домах в среднем дороже, чем в дореволюционном фонде.

Самые доступные квартиры - в советских пятиэтажках (в среднем по миллионникам цена квадратного метра составляет 117 тыс. рублей) и в советских панельных и блочных “многоэтажках” (120 тыс. рублей). Лоты в пятиэтажках в среднем по миллионникам на 30% дешевле, чем в дореволюционных домах и на 29% дешевле, чем в недавно сданных домах.

«Несмотря на активное жилищное строительство, средняя квартира на вторичном рынке продается в домах, построенных ~30 лет назад, – комментирует Елена Лапшина, эксперт Циан.Аналитики. – При этом почти треть всего объема предложения приходится на квартиры в недавно сданных домах. Учитывая высокую инвестиционную активность в последние годы и реализацию программ по расселению ветхого жилья можно ожидать, что структура предложения будет постепенно меняться в пользу более “молодых” объектов».