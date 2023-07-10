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Средний доход водителей-курьеров в Самаре за год вырос до 57 тыс. рублей

10 июля 2023 09:28
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Средний доход водителей-курьеров в Самаре за год вырос до 57 тыс. рублей

Вакансий для курьеров в целом по России в июне по сравнению с маем стало больше на 10%. За полгода спрос на работников служб доставки практически не изменился (минус 2%). Сервис по поиску высокооплачиваемой работы и подбору персонала SuperJob проанализировал рынок труда в сфере курьерской доставки в Самаре.

В Самаре средняя рыночная заработная плата курьеров на самокате, пеших или велосипеде за год выросла до 40 тыс. рублей (+5 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом и +8 тыс. руб. и +18 тыс. руб. к 2021 и 2020 г.г. соответственно).

Максимально же такие курьеры могут получать до 70 тыс. руб., что на 13 тыс. руб. больше, чем в 2022 году (также +20 тыс. руб. и +33 тыс. руб. к 2021 году и 2020 году соответственно).

Средняя рыночная зарплата водителей-курьеров в городе также увеличилась на 7 тыс. рублей и сейчас составляет 57 тыс. рублей. В 2021 году в среднем это была сумма 48 тыс. руб., а в 2020 – 37 тыс. руб.

Максимальные же зарплаты курьеров на автомобилях в Самаре могут достигать 100 тыс. руб., что на 15 тыс. руб. больше, чем в 2022 году. В 2021 году зарплатный максимум у курьеров был 85 тыс. руб., а в 2020 – 57 тыс. руб.

В числе отраслей с наиболее высоким спросом на персонал по итогам июня — ритейл, промышленность и строительство. В сфере розничной торговли среди наиболее востребованных линейных позиций — продавцы, кассиры и администраторы магазинов. В промышленности и строительстве наиболее высок спрос на «синие воротнички». В топ-5 сфер с наибольшим числом вакансий в июне также вошли IT и транспортная отрасль.

Взрывного спроса на работников служб доставки этим летом не наблюдается (+10% к маю). Основные игроки разработали модели подбора персонала, эффективные для сегмента рынка с высокой текучестью кадров, и планово увеличили наем. Однако зарплатные предложения для курьеров по-прежнему показывают рост.

Медианные зарплаты пеших курьеров/курьеров на велосипеде/самокате по городам-миллионникам в среднем выросли за год на 11%, водителей-курьеров — на 8%. По Москве прирост составил по 5 тыс. руб. к средней рыночной зарплате для пешего курьера и курьера на автомобиле. Максимум для пешего курьера сегодня — 115 тыс. руб., для водителя-курьера — 170 тыс. руб. (+15 и 20 тыс. руб. за год соответственно).

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