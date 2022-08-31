Средние расходы на ребенка составляют 11,7 тыс. рублей в месяц

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Семьи, имеющие детей до 18 лет, тратят в месяц на одного ребёнка 11,7 тыс. рублей.

Самые высокие месячные расходы на ребенка отмечены в Тюмени, Москве, Хабаровске, Липецке, Челябинске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Пензе, Волгограде, Санкт-Петербурге.

Приоритетные расходы — это отдых детей, расходы на лечение и оздоровление ребенка, расходы на музыкальную школу, а также языковые курсы для детей.

Около 2/3 россиян, имеющих детей, заявили, что расходы на детей в 2022 году выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом 50,5% заявили о том, что расходы выросли до полутора раз, а 15,3% оценили рост расходов на содержание детей в более чем полуторакратном размере, сообщает Финансовый университет при Правительстве РФ