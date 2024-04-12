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Сразу две компании Самарской области стали победителями престижной федеральной премии

12 апреля 2024 11:00
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Сразу две компании Самарской области стали победителями престижной федеральной премии

 

В Москве прошел федеральный этап Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех». Самарскую область на нем представили победители регионального этапа. По итогам федерального отбора в финал прошли четыре региональных компании. Каждый предприниматель презентовал свой проект перед конкурсной комиссией. Победителями суперфинала стали две компании из Самарской области.

Напомним, что региональный этап премии состоялся в декабре 2022 года, в рамках итогового предпринимательского форума «Мой бизнес 63. Точки опоры» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Победителей определили в 11 номинациях, все они получили «Золотые домкраты» и путёвку на финал премии в Москву.

«Мы гордимся успехами предпринимателей Самарской области. Это активные и целеустремленные люди, которые идут вперед, развивают свои предприятия, несмотря ни на какие экономические вызовы и потрясения, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Столь высокие оценки проектов для нас также являются индикатором комфортного делового климата и благоприятных условий, созданных в регионе для предпринимателей. Вся наша команда во главе с губернатором Дмитрием Азаровым прикладывают все усилия, чтобы бизнес на самарской земле рос и развивался, а значимых результатов становилось еще больше».

В номинации «Лучший производственный проект» победителем стала тольяттинская компания по производству автокомпонентов «АСОМИ АВТОПОДВЕСКА». «Я очень благодарен организаторам конкурса и региональному министерству экономического развития. Спасибо, что доверили такую миссию – представлять наш регион!», - поделился эмоциями от победы основатель компании Владимир Коробейников.

Специальным призом оргкомитета премии в номинации «Бизнес-мобилизация» наградили стрелковый клуб «Ранчо» из Новокуйбышевска. «Я такой же предприниматель, как и все участники конкурса. Но, будучи ветераном боевых действий, я решил, что сейчас время мобилизовать свои усилия, свою активность и направить их на победу. Спасибо огромное за поддержку. Я знаю, что мы движем колесо истории в правильном направлении!», - подчеркнул основатель клуба «Ранчо» Григорий Бондарев.

Фото министерства экономического развития и инвестиций Самарской области

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