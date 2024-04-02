спрос на вторичном рынке жилья Самары за год сократился на 41%

Я нашел ошибку
Главные новости:
На оперативном совещании обсудили планы проведения предстоящих субботников и работ по благоустройству.
Паводковую ситуацию и старт работ по благоустройству обсудили на оперативном совещании в областном Правительстве
В 2021 году в поликлинике села Борское выполнили капитальный ремонт и внедрили принципы бережливого производства.
В отдаленных селах Борского района улучшаются условия для оказания медпомощи
"Задачи главных внештатных специалистов  анализировать работу службы, принимать решения для повышения  ее эффективности и достижения  установленных показателей, помогать в управлении системой здравоохранения".
Самарские врачи назначены главными внештатными специалистами Минздрава России в ПФО
В Самаре число компаний, где берут на работу выпускников вузов без опыта, сегодня 74%.
Выпускникам вузов без опыта работы сегодня рады 7 из 10 компаний в Самаре
Мероприятия «Заварки» 5-7 апреля.
На этой неделе в Музее-галерее «Заварка» пройдет серия мероприятий
За время работы «РКС-Самара» была закуплено 129 единиц автотранспортных средств.
В «РКС-Самара» продолжают обновлять автопарк
Технологические стартапы Самарского региона поборются за приз Стартап-тура
Технологические стартапы Самарского региона поборются за приз Стартап-тура
В Самаре разберут в суде ситуацию с провалом автомобиля в яму
В Самаре разберут в суде ситуацию с провалом автомобиля в яму
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.29
-0.08
EUR 99.57
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет фестиваль ФитаЭКСПО
Сотрудники ГИБДД Тольятти рассказали о правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности
«Жигулёвская долина»: технологические стартапы региона поборются за приз Стартап-тура
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Спрос на вторичном рынке жилья Самары за год сократился на 41%

2 апреля 2024 12:31
123
спрос на вторичном рынке жилья Самары за год сократился на 41%

По итогам I квартала 2024 года меньше всего интерес к приобретению жилья на вторичном рынке снизился в Санкт-Петербурге, а Краснодар стал единственным городом исследования, где предложение жилья в старом фонде за год выросло.

Аналитики «Авито Недвижимости» изучили, как в России изменились показатели вторичного рынка жилья по итогам I квартала 2024 года. По сравнению с тем же периодом прошлого года спрос на жилье в старом фонде снизился на треть, предложение сократилось на 13%, а стоимость жилья прибавила 16%. Меньше всего подорожали студии (+4%) и объекты с четырьмя комнатами и более (+9%). Больше всего цена повысилась в сегменте 1- и 2-комнатных квартир (+15%). 

Спрос на вторичном рынке по сравнению с I кварталом 2023 года снизился во всех городах, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости». Наименьшее сокращение интереса к покупке жилья в старом фонде было зафиксировано в Санкт-Петербурге (-12%), Ставрополе (-21%) и Екатеринбурге (-22%). В Москве спрос снизился на 45%. 

Предложение за год сократилось в 32 из 33 городов исследования. Исключение — Краснодар, где количество доступных для приобретения квартир в старом фонде выросло на 12% по сравнению с I кварталом 2023 года. Вероятно, это связано со строительным бумом в городе, который наблюдается на протяжении нескольких лет, так что прирост предложения обеспечили бывшие новостройки. Немного сократилось предложение в Новосибирске и Ростове-на-Дону (-2% в обоих), Санкт-Петербурге и Севастополе (-4% в каждом).

Цены на вторичном рынке жилья за год выросли во всех городах исследования. Наименьший рост был зафиксирован в Санкт-Петербурге (+5%), Краснодаре, Ижевске и Новосибирске (+8% в каждом), а также в Туле (+9%). Дороже всего жилье в старом фонде по итогам I квартала 2024 года стоит в Москве (18 млн рублей), Сочи (11,5 млн рублей) и Санкт-Петербурге (9,2 млн рублей). Наиболее доступные цены — в Ижевске (3,6 млн рублей) и Ульяновске (3,9 млн рублей). 

«На вторичном рынке жилья в России продолжают снижаться спрос и предложение, а цены – расти. Складывается ситуация, когда для одних недвижимость является стабильным и прибавляющим в цене активом, поэтому у владельцев квартир есть желание их ”придержать”, а другие потенциальные покупатели обращают внимание на новостройки, где есть льготные ипотечные программы с более удобными условиями, чем на “вторичке”», — комментирует Сергей Еремкин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров встретился с ветеранами СВО и членами семей военнослужащих
2 апреля 2024  13:18
Дмитрий Азаров встретился с ветеранами СВО и членами семей военнослужащих
98
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
1 апреля 2024  12:03
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
706
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
1 апреля 2024  11:11
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
307
Продолжается голосование за объекты благоустройства в Самаре
31 марта 2024  13:08
Продолжается голосование за объекты благоустройства в Самаре
470
Выставка
30 марта 2024  20:33
Выставка "Друг человека" приглашает самарцев: ФОТО
720
Весь список