спрос на вторичном рынке жилья Самары за год сократился на 41%

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По итогам I квартала 2024 года меньше всего интерес к приобретению жилья на вторичном рынке снизился в Санкт-Петербурге, а Краснодар стал единственным городом исследования, где предложение жилья в старом фонде за год выросло.

Аналитики «Авито Недвижимости» изучили, как в России изменились показатели вторичного рынка жилья по итогам I квартала 2024 года. По сравнению с тем же периодом прошлого года спрос на жилье в старом фонде снизился на треть, предложение сократилось на 13%, а стоимость жилья прибавила 16%. Меньше всего подорожали студии (+4%) и объекты с четырьмя комнатами и более (+9%). Больше всего цена повысилась в сегменте 1- и 2-комнатных квартир (+15%).

Спрос на вторичном рынке по сравнению с I кварталом 2023 года снизился во всех городах, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости». Наименьшее сокращение интереса к покупке жилья в старом фонде было зафиксировано в Санкт-Петербурге (-12%), Ставрополе (-21%) и Екатеринбурге (-22%). В Москве спрос снизился на 45%.

Предложение за год сократилось в 32 из 33 городов исследования. Исключение — Краснодар, где количество доступных для приобретения квартир в старом фонде выросло на 12% по сравнению с I кварталом 2023 года. Вероятно, это связано со строительным бумом в городе, который наблюдается на протяжении нескольких лет, так что прирост предложения обеспечили бывшие новостройки. Немного сократилось предложение в Новосибирске и Ростове-на-Дону (-2% в обоих), Санкт-Петербурге и Севастополе (-4% в каждом).

Цены на вторичном рынке жилья за год выросли во всех городах исследования. Наименьший рост был зафиксирован в Санкт-Петербурге (+5%), Краснодаре, Ижевске и Новосибирске (+8% в каждом), а также в Туле (+9%). Дороже всего жилье в старом фонде по итогам I квартала 2024 года стоит в Москве (18 млн рублей), Сочи (11,5 млн рублей) и Санкт-Петербурге (9,2 млн рублей). Наиболее доступные цены — в Ижевске (3,6 млн рублей) и Ульяновске (3,9 млн рублей).

«На вторичном рынке жилья в России продолжают снижаться спрос и предложение, а цены – расти. Складывается ситуация, когда для одних недвижимость является стабильным и прибавляющим в цене активом, поэтому у владельцев квартир есть желание их ”придержать”, а другие потенциальные покупатели обращают внимание на новостройки, где есть льготные ипотечные программы с более удобными условиями, чем на “вторичке”», — комментирует Сергей Еремкин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».