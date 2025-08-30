спрос на водителей-дальнобойщиков в России вырос на 12%

70

В преддверии Дня Дальнобойщика эксперты Авито Работы, Авито Услуг и Авито Авто изучили, как изменился спрос на водителей-дальнобойщиков в России, интерес к частным грузоперевозкам, а также спрос на грузовой транспорт.

Согласно аналитике Авито Работы, летом 2025 года количество вакансий для водителей-дальнобойщиков увеличилось на 12% по сравнению с весной текущего года, а средняя предлагаемая зарплата составила 192 476 руб/мес.

Самый высокий спрос на водителей дальнобойщиков зафиксирован в Тульской области, где количество вакансий увеличилось на 32%. Средняя предлагаемая зарплата в регионе составила 179 003 руб/мес. На втором месте оказалась Калужская область с приростом вакансий для водителей-дальнобойщиков на 26% и со средним предлагаемым доходом в 192 674 руб/мес.

По данным Авито Услуг, летом 2025 года интерес к грузоперевозкам между городами вырос на 14% по сравнению с весной. Самый высокий показатель предложений — в Московской области: на этот регион летом 2025 года приходилось более 8% специалистов, готовых к междугородним грузоперевозкам. Интерес к таким услугам вырос на 21% по сравнению с весенним периодом.

В свою очередь эксперты Авито Спецтехники отметили, что спрос на транспорт тоже вырос. В топе по динамике показателя среди новых грузовиков оказались марки Dayun (+90,1%), Howo (+51,2%) и Урал (+34%). Среди моделей более востребованными стали Dayun CGC1120D (в 2,2 раза), FAW 3250 (на 93,1%) и Howo T5G (на 42,3%), а также КАМАЗ на базе модели 65117 (рост до 40% в зависимости от модификации).