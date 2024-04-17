спрос на IT-специалистов из Самарской области вырос почти в 2 раза с 2022 года

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Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и маркетплейс локальных брендов Flowwow провели совместное исследование о востребованности специалистов из Самарской области на вакансии из IT-сферы в Москве и Санкт-Петербурге за последние два года. Исследование показало, что спрос на профессионалов из Самарской области вырос в среднем в 1,96 раз с 2022 года.

В I квартале 2024 года IT-специалистов из Самары приглашали на собеседования на вакансии, открытые в Москве, в 2,14 раза чаще, чем в I квартале 2022 года. Востребованность кадров из региона в Москве в среднем растет на 10,2% от квартала к кварталу с 2022 года.



«Устойчивый тренд на поиск сотрудников столичными компаниями в регионах появился еще в 2020 году на фоне массового распространения удаленного формата работы, причем это касалось почти всех «офисных» профессий. Спустя четыре года мы вновь видим рост интереса к привлечению IT-талантов из регионов. Это связано с общим восстановлением спроса на IT-специалистов и ускоренным развитием IT-проектов по импортозамещению», — отмечает Мария Игнатова, руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru.

На открытые позиции в Санкт-Петербурге в I квартале 2024 года профессионалов из Самары звали в 1,77 раз чаще по сравнению с I кварталом 2022 года. В среднем спрос на IT-специалистов области в Санкт-Петербурге ежеквартально растет на 7,68% в течение последних двух лет.

«Формат удаленной работы, который поддерживают многие IT-компании, позволяет работодателям нанимать специалистов с высокой квалификацией вне зависимости от их местоположения. Например, мы не акцентируем внимание на то, где территориально находится кандидат, но за последние два года отчетливо видим тенденцию появления все большего количества квалифицированных кадров из регионов», — подчеркнул Дмитрий Шестернин, технический директор маркетплейса Flowwow.



Несмотря на то что после I квартала 2022 года среднее количество активных вакансий для IT-специалистов в Москве и Санкт-Петербурге снизилось в среднем на 29%, рынок почти восстановился. Так, к I кварталу 2024 года этот показатель достиг уровня I квартала 2022 года. При этом новых вакансий в IT-сфере становится больше. Например, в столицах с начала года количество открытых позиций в IT увеличилось в 1,14 раз по сравнению с концом 2023 года.