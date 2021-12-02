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Спрос на дворников в России вырос почти в два раза из-за циклона "Бенедикт", рассказали РИА Новости в пресс-службе HeadHunter, сославшись на свои подсчеты.

На данный момент открыты 2600 вакансий. Больше всего предложений работы приходится на Московский регион – 627 и на Санкт-Петербург – 206. В целом по России за три дни спрос на рынке труда на дворников вырос на 93%. Предлагаемая средняя зарплата -23 212 рублей.

Чаще всего дворников и уборщиков в начале зимы ищут компании-работодатели из сферы розничной торговли, гостиниц и общепита, строительства и ЖКХ.