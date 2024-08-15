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Составлен рейтинг регионов с самым быстрым ростом зарплаты. Самарская область - на 41 месте

15 августа 2024 10:52
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Составлен рейтинг регионов с самым быстрым ростом зарплаты. Самарская область - на 41 месте

Эксперты hh.ru составили рейтинг регионов с самым быстрым ростом зарплат за год. Самарская область заняла 41 место по текущему уровню зарплаты, но 65 место по динамике роста дохода за год.

На данный момент средняя зарплата, которую могут заработать жители Самарской области, выросла до уровня 60 тыс. рублей. В общероссийском рейтинге по уровню предлагаемого дохода Самарская область оказалась на 41 месте, обогнав большинство регионов ПФО, но при этом уступив по уровню среднего дохода Башкортостану, Татарстану, а также Северным регионам. Первое место по уровню зарплаты в стране сейчас занимает Чукотка, здесь компании готовы платить более 127 тыс. рублей. На втором месте – Магаданская область (111 тыс.), на третьем – ЯНАО (98,4 тыс. рублей).

 

Топ регионов с наибольшей медианной зарплатой на местном рынке труда, лето 2024, по данным hh.ru, в руб.:

Регион

Уровень предлагаемой заплаты летом 2024 года

Чукотский АО

127785

Магаданская область

111363

Ямало-Ненецкий АО

98401

Забайкальский край

96403

Республика Саха (Якутия)

95113

Амурская область

95046

Москва

91939

Еврейская АО

90973

Ненецкий АО

85346

Камчатский край

84324

Ханты-Мансийский АО - Югра

80480

Сахалинская область

79229

Московская область

78225

Республика Ингушетия

76453

Санкт-Петербург

76334

Хабаровский край

76147

Приморский край

74524

Красноярский край

73817

Республика Бурятия

72313

Республика Тыва

72276

 

При этом именно по активности роста предлагаемых зарплат Самарская область оказалась на 65 месте. Так, за год зарплаты, которые готовы платить работодатели Самарской области выросли на 31% или на 14 тыс. рублей с 45,9 тыс. до 60 тыс. рублей.

При этом в стране есть несколько десятков регионов, где динамика более выраженная. Так, на Чукотке зарплаты год к году выросли почти на 59 тыс. рублей (до 127 тыс. рублей), в Ингушетии – на 42,7 тыс. (до 76, 4 тыс. рублей), в Забайкальском крае – на 36,5 тыс. (96,4 тыс.), в Амурской обл. – на 35,6 тыс. (до 95 тыс.), в НАО – на 35,3 тыс. (до 85,3 тыс.)

 

«Судя по динамике предлагаемых зарплат, работодатели далеки от их сдерживания, в реальности мы видим тенденцию планомерного роста. Искусственное сдерживание зарплат в условиях рыночной экономики, свободного рынка труда и на фоне роста инфляции абсолютно нереализуемый сценарий, который станет демотивирующим фактором для производительности сотрудников» - отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

 

Топ регионов с наиболее активным ростом зарплаты на местном рынке труда, лето 2024, по данным hh.ru, в руб.:

Регион

На сколько выросла зарплата за год

Чукотский АО

58728

Республика Ингушетия

42724

Забайкальский край

36540

Амурская область

35612

Ненецкий АО

35397

Магаданская область

32484

Еврейская АО

31578

Республика Саха (Якутия)

30611

Ямало-Ненецкий АО

27332

Ханты-Мансийский АО - Югра

25559

Камчатский край

24315

Республика Тыва

22932

Московская область

22862

Республика Бурятия

22521

Красноярский край

22334

Москва

21940

Республика Коми

21515

Хабаровский край

21455

Республика Башкортостан

20650

Сахалинская область

20610

Белгородская область

19624

Иркутская область

19589

Брянская область

19471

Мурманская область

19288

Калужская область

19265

Чеченская республика

18970

Ленинградская область

18894

Республика Карелия

18769

Республика Татарстан

18304

Удмуртская Республика

18092

Оренбургская область

17929

Санкт-Петербург

17479

 

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