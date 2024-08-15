Составлен рейтинг регионов с самым быстрым ростом зарплаты. Самарская область - на 41 месте

Эксперты hh.ru составили рейтинг регионов с самым быстрым ростом зарплат за год. Самарская область заняла 41 место по текущему уровню зарплаты, но 65 место по динамике роста дохода за год.
На данный момент средняя зарплата, которую могут заработать жители Самарской области, выросла до уровня 60 тыс. рублей. В общероссийском рейтинге по уровню предлагаемого дохода Самарская область оказалась на 41 месте, обогнав большинство регионов ПФО, но при этом уступив по уровню среднего дохода Башкортостану, Татарстану, а также Северным регионам. Первое место по уровню зарплаты в стране сейчас занимает Чукотка, здесь компании готовы платить более 127 тыс. рублей. На втором месте – Магаданская область (111 тыс.), на третьем – ЯНАО (98,4 тыс. рублей).
Топ регионов с наибольшей медианной зарплатой на местном рынке труда, лето 2024, по данным hh.ru, в руб.:
|
Регион
|
Уровень предлагаемой заплаты летом 2024 года
|
Чукотский АО
|
127785
|
Магаданская область
|
111363
|
Ямало-Ненецкий АО
|
98401
|
Забайкальский край
|
96403
|
Республика Саха (Якутия)
|
95113
|
Амурская область
|
95046
|
Москва
|
91939
|
Еврейская АО
|
90973
|
Ненецкий АО
|
85346
|
Камчатский край
|
84324
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
80480
|
Сахалинская область
|
79229
|
Московская область
|
78225
|
Республика Ингушетия
|
76453
|
Санкт-Петербург
|
76334
|
Хабаровский край
|
76147
|
Приморский край
|
74524
|
Красноярский край
|
73817
|
Республика Бурятия
|
72313
|
Республика Тыва
|
72276
При этом именно по активности роста предлагаемых зарплат Самарская область оказалась на 65 месте. Так, за год зарплаты, которые готовы платить работодатели Самарской области выросли на 31% или на 14 тыс. рублей с 45,9 тыс. до 60 тыс. рублей.
При этом в стране есть несколько десятков регионов, где динамика более выраженная. Так, на Чукотке зарплаты год к году выросли почти на 59 тыс. рублей (до 127 тыс. рублей), в Ингушетии – на 42,7 тыс. (до 76, 4 тыс. рублей), в Забайкальском крае – на 36,5 тыс. (96,4 тыс.), в Амурской обл. – на 35,6 тыс. (до 95 тыс.), в НАО – на 35,3 тыс. (до 85,3 тыс.)
«Судя по динамике предлагаемых зарплат, работодатели далеки от их сдерживания, в реальности мы видим тенденцию планомерного роста. Искусственное сдерживание зарплат в условиях рыночной экономики, свободного рынка труда и на фоне роста инфляции абсолютно нереализуемый сценарий, который станет демотивирующим фактором для производительности сотрудников» - отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.
Топ регионов с наиболее активным ростом зарплаты на местном рынке труда, лето 2024, по данным hh.ru, в руб.:
|
Регион
|
На сколько выросла зарплата за год
|
Чукотский АО
|
58728
|
Республика Ингушетия
|
42724
|
Забайкальский край
|
36540
|
Амурская область
|
35612
|
Ненецкий АО
|
35397
|
Магаданская область
|
32484
|
Еврейская АО
|
31578
|
Республика Саха (Якутия)
|
30611
|
Ямало-Ненецкий АО
|
27332
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
25559
|
Камчатский край
|
24315
|
Республика Тыва
|
22932
|
Московская область
|
22862
|
Республика Бурятия
|
22521
|
Красноярский край
|
22334
|
Москва
|
21940
|
Республика Коми
|
21515
|
Хабаровский край
|
21455
|
Республика Башкортостан
|
20650
|
Сахалинская область
|
20610
|
Белгородская область
|
19624
|
Иркутская область
|
19589
|
Брянская область
|
19471
|
Мурманская область
|
19288
|
Калужская область
|
19265
|
Чеченская республика
|
18970
|
Ленинградская область
|
18894
|
Республика Карелия
|
18769
|
Республика Татарстан
|
18304
|
Удмуртская Республика
|
18092
|
Оренбургская область
|
17929
|
Санкт-Петербург
|
17479