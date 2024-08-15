Составлен рейтинг регионов с самым быстрым ростом зарплаты. Самарская область - на 41 месте

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Эксперты hh.ru составили рейтинг регионов с самым быстрым ростом зарплат за год. Самарская область заняла 41 место по текущему уровню зарплаты, но 65 место по динамике роста дохода за год.

На данный момент средняя зарплата, которую могут заработать жители Самарской области, выросла до уровня 60 тыс. рублей. В общероссийском рейтинге по уровню предлагаемого дохода Самарская область оказалась на 41 месте, обогнав большинство регионов ПФО, но при этом уступив по уровню среднего дохода Башкортостану, Татарстану, а также Северным регионам. Первое место по уровню зарплаты в стране сейчас занимает Чукотка, здесь компании готовы платить более 127 тыс. рублей. На втором месте – Магаданская область (111 тыс.), на третьем – ЯНАО (98,4 тыс. рублей).

Топ регионов с наибольшей медианной зарплатой на местном рынке труда, лето 2024, по данным hh.ru, в руб.:

Регион Уровень предлагаемой заплаты летом 2024 года Чукотский АО 127785 Магаданская область 111363 Ямало-Ненецкий АО 98401 Забайкальский край 96403 Республика Саха (Якутия) 95113 Амурская область 95046 Москва 91939 Еврейская АО 90973 Ненецкий АО 85346 Камчатский край 84324 Ханты-Мансийский АО - Югра 80480 Сахалинская область 79229 Московская область 78225 Республика Ингушетия 76453 Санкт-Петербург 76334 Хабаровский край 76147 Приморский край 74524 Красноярский край 73817 Республика Бурятия 72313 Республика Тыва 72276

При этом именно по активности роста предлагаемых зарплат Самарская область оказалась на 65 месте. Так, за год зарплаты, которые готовы платить работодатели Самарской области выросли на 31% или на 14 тыс. рублей с 45,9 тыс. до 60 тыс. рублей.

При этом в стране есть несколько десятков регионов, где динамика более выраженная. Так, на Чукотке зарплаты год к году выросли почти на 59 тыс. рублей (до 127 тыс. рублей), в Ингушетии – на 42,7 тыс. (до 76, 4 тыс. рублей), в Забайкальском крае – на 36,5 тыс. (96,4 тыс.), в Амурской обл. – на 35,6 тыс. (до 95 тыс.), в НАО – на 35,3 тыс. (до 85,3 тыс.)

«Судя по динамике предлагаемых зарплат, работодатели далеки от их сдерживания, в реальности мы видим тенденцию планомерного роста. Искусственное сдерживание зарплат в условиях рыночной экономики, свободного рынка труда и на фоне роста инфляции абсолютно нереализуемый сценарий, который станет демотивирующим фактором для производительности сотрудников» - отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

Топ регионов с наиболее активным ростом зарплаты на местном рынке труда, лето 2024, по данным hh.ru, в руб.: