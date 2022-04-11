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Сорвалось нанесение разметки на 1700 автодорог Самарской области

11 апреля 2022 13:00
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Ивановская компания сорвала нанесение разметки на 1700 автодорог Самарской области

Антимонопольная служба отменила итоги конкурса по выбору подрядчика на контракт почти в два миллиарда рублей.

Это стало результатом жалобы никому не известной фирмы «Профессионал» из Ивановской области, недовольной укрупнением лота. Об этом пишет газета «Самарское Обозрение» от 11 апреля.

Теперь, судя по всему, региональному минтрансу придется проводить новый конкурс, с «разукрупненными» лотами. И документацию по нему нужно будет готовить исходя из актуального ценообразования (к моменту формирования конкурсной документации цены могут оказаться существенно выше, чем в начале 2022 года, когда готовился сорванный конкурс.

При «разукрупнении» лота на более мелкие подряды, общая стоимость работ будет ориентироваться на цены апреля , 2022 года. В результате совокупная цена пула новых аукционов увеличится, а начало работ по разметке, которые должны были стартовать в мае, сдвинется на неопределенный срок, сообщает Обозрение.

10 марта 2022 года министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило о проведении конкурса по устройству горизонтальной дорожной разметки на 1700 автомобильных дорогах региона.

Подряд требовалось выполнять в течение трех лет — с 2022 года по 2024 год. Начальная сумма контракта составляла 1,94 млрд рублей. Финансироваться работа должна из регионального бюджета.

28 марта комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе, допустив к нему четырех претендентов. 31 марта был размещен протокол подведения итогов определения поставщика.

Однако определение поставщика приостановили, а затем и вообще отменили из-за поступившей от  фирмы  «Профессионал» жалобы. Компания, зарегистрированная в Ивановской области, судя по всему, сама никак не могла бы поучаствовать в борьбе – хотя бы в силу мизерных масштабов своей деятельности. Это не помешало ивановцам расписать 14 претензий к процедуре закупки, и в том числе – к укрупнению лота. Это согласно их версии, ограничивало  возможное число участников.

4 апреля жалоба была признана обоснованной в Федеральной антимонопольной службе. У минтранса еще есть возможность обжаловать решение в течение 3 месяцев.

Также антимонопольная служба выдала министерству предписание, согласно которому ведомство должно аннулировать определение поставщика и разместить об этом информацию в единой информационной системе.

Как сообщили «Самарскому обозрению»  в министерстве транспорта и автомобильных дорог, долгосрочные обязательства по контракту могут обеспечить круглогодичное наличие дорожной разметки на автомобильных дорогах.

«Стоимость работ определена по итогам ценового мониторинга  7 коммерческих предложений из разных регионов РФ и подтверждена экспертно-аналитическим заключением Государственной инспекции финансового контроля. В  конкурсе на выполнение работ по устройству горизонтальной дорожной разметки приняло участие 4 организации, что обеспечило справедливую конкуренцию», — резюмировали в ведомстве.

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