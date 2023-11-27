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Согласно проекту бюджета Самары на 2024 год, объем расходов планируется в сумме 22,281 млрд рублей

27 ноября 2023 13:32
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Согласно проекту бюджета Самары на 2024 год, объем расходов планируется в сумме 22,281 млрд рублей

По мнению спикера Алексея Дегтева, наиболее эффективным форматом работы над бюджетом является такой, при котором депутаты предварительно общаются с жителями, руководителями организаций социальной сферы, оценивают обстановку на местах.

- Благодаря этому мы не только решаем текущие задачи, но и видим перспективу на несколько лет вперед, - сказал он.

Согласно проекту бюджета Самары на 2024 год, объем расходов планируется в сумме 22,281 млрд рублей. На социальную сферу хотят направить свыше 10 млрд из них - около 45% от суммы.

Большую часть денег пустят на образование, прежде всего, на ремонт школ и индексацию зарплаты сотрудникам. Кроме того, продолжат модернизировать школьные пищеблоки, вырастут расходы бюджета на питание учеников младших классов, чтобы повысить их качество. Депутаты также предложили выделить больше средств на спортивное уличное оборудование. Продолжат "прокачивать" детские оздоровительные лагеря. Помимо обновления материальной базы намерены дополнительно поддержать специалистов сферы образования.

Спортивные и культурные объекты тоже требуют серьезных финансовых вливаний. В следующем году планируют начать работы по объектам, которые десятилетиями стояли заброшенными. Сейчас завершается экспертиза по проекту реконструкции бывшего кинотеатра "Юность" на улице Ново-Вокзальной. Там хотят разместить учреждение дополнительного образования на 500 мест. А в Зубчаниновке вслед за недавно открытым после реконструкции Домом культуры "Луч" восстановят еще один ДК – "Зубчаниновка".

По итогам работы все предложения профильных комитетов гордумы будут направлены для рассмотрения в комитет по бюджету, пишет Сова.

Фото: pxhere.com

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