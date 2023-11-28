Сложнее всего устроиться на работу соискателям из сфер искусств и развлечений

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В последние годы спрос и предложение на российском рынке труда распределены неравномерно, поэтому в каких-то сферах деятельности конкуренция работодателей стремительно растет, а в других — стагнирует или уменьшается.

«В основе аналитики Индекса рынка труда Авито Работы лежит изучение корреляции числа соискателей к активным вакансиям на платформе. Благодаря подобной методике мы можем рассчитать уровень конкуренции работодателей в определенном сегменте или за конкретного специалиста», — комментирует управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.

Сфера искусств и развлечений по стране получила оценку индекса в 7.4, что означает превышающее количество кандидатов над числом вакансий. При этом за последний год конкуренция компаний за соискателя выросла на 15%. В октябре 2023 года средняя предлагаемая заработная плата в креативной индустрии составляет 45 907 рублей в месяц при полном рабочем дне. Аналитики Авито Работы наблюдают растущий спрос работодателей на специалистов сегмента искусств и развлечений, но из-за популярности направления и сезонных колебаний число потенциальных сотрудников на рынке стабильно превышает количество вакансий.

Сфера маркетинга, рекламы и PR тоже отличается низким показателем конкуренции среди российских работодателей с оценкой в 6.9. Сегмент пользуется популярностью у абитуриентов, что в конечном итоге приводит к большому количеству специалистов на рынке. Тем не менее при превышающем числе соискателей показатель конкуренции компаний за кандидата вырос на 22% год к году. В октябре 2023 года при полном рабочем дне средняя предлагаемая зарплата составляет 49 261 рубль.

В противовес в отрасли курьерской доставки кадров не хватает, и сегмент получил оценку индекса в 1.7. Вакансий в сфере значительно больше, чем соискателей, а конкуренция компаний за кандидатов выросла на 64% год к году. В октябре 2023 года работодатели готовы предложить в среднем 87 869 рублей в месяц при полном рабочем дне. Направление курьерской доставки стремительно расширяет объемы и зоны деятельности, но при этом остается не очень востребованным у соискателей, что создает неравномерное распределение спроса и предложения на локальном рынке труда.

То же самое можно сказать о сфере производства и сельского хозяйства с оценкой 2.7. В последний год отрасль активно наращивает производственные мощности, от чего и растет спрос на квалифицированный рабочий персонал. Только за последний год конкуренция компаний в сегменте производства и с/х выросла на 53%. В октябре 2023 года среднее зарплатное предложение составило 116 617 рублей при вахтовом графике.