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Скидки на вторичное жилье в Самаре в первом квартале 2025 года в среднем составили 3,9%

9 апреля 2025 10:23
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Скидки на вторичное жилье в Самаре в первом квартале 2025 года в среднем составили 3,9%

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, за первый квартал 2025 года в российских мегаполисах срок экспозиции готовой квартиры вырос на 4% до 110 дней. На протяжении всего прошлого года объявления о продаже вторичного жилья из квартала в квартал все дольше оставались активными: под конец 2024 года средний срок экспозиции составлял 107 дней, в третьем квартале - 102 дня, во втором - 93 дня, в первом - 87 дней. Рост срока активности объявления относительно первого квартала 2024 года составил в среднем 28% по всем городам-миллионникам (+24 дня).

В Самаре за первый квартал 2025 года срок экспозиции готовой квартиры сократился на 5% до 100 дней. При этом собственников, готовых к скидкам, становится немного меньше: если в конце 2024 года (IV квартал) доля объявлений, цена в которых снижалась, в Самаре составляла в среднем 49,6%, то на первый квартал 2025 года доля таких лотов составляет уже 43,9%. А доля объявлений, где собственники повышают цену, напротив, начала расти: в первом квартале 2025 года она составляет 8%, в то время как в конце прошлого года была 7,5%. Средний дисконт в объявлении о продаже готовой квартиры в Самаре на первый квартал 2025 года составил 3,9%, это минимальный показатель среди российских миллионников. В четвертом квартале 2024 года средний уровень дисконтов достигал 4,4%. Таким образом, скидки немного сокращаются.

В первом квартале 2025 года дольше всего объявления о продаже готовой квартиры оставались активными в Волгограде (+6% к IV кварталу 2024 года до 137 дней), Новосибирске (+13% до 131 дня), Краснодаре (+5% до 123 дней), Красноярске (+8% до 122 дней) и Воронеже (+16% до 122 дней). В среднем менее ста дней объявления были активны в Казани (83 дня) и Омске (85 дней).

В конце 2024 года средний дисконт в объявлении о продаже готовой квартиры в среднем по миллионникам составлял чуть более 4,7%, на первый квартал 2025 года скидки составляют уже чуть менее 4,6%. Больше всего собственники готовы к торгу в Краснодаре: здесь в среднем за весь срок жизни объявления о продаже готовой квартиры цена опускается на 5,9%. В топ-5 по размеру средней скидки также оказались Челябинск, Новосибирск (по -5%), Красноярск и Пермь (по -4,8%).

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