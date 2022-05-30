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Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, каким образом Москва планирует проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций. Об этом он сообщил в интервью «Ведомостям».

Силуанов рассказал, что в Минфине нашли способ оплатить внешний долг России. По его словам, Москва будет действовать по схеме расчетов за газ в рублях. Министр заявил, что механизм работает аналогично, но «в обратном порядке». Это позволит заплатить по госдолгу без использования западной расчетной инфраструктуры:

"Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению [покупателя газа] меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону".

Чтобы инвестор смог получить платеж по госдолгу в оригинальной валюте, ему необходимо открыть валютный и рублевый счета в российском банке. Кроме того, следует получить поручения на продажу валюты. Глава Минфина добавил, что платежи будут осуществлять через Национальный расчетный депозитарий (НРД). О возможности оплатить госдолг рублями и избежать дефолта Силуанов заявил еще 18 мая.

Ранее Силуанов рассказал, что специальный механизм для выплаты по внешнему долгу в рублях Россия готовит к июньскому платежу. Он сообщил, что в последние годы Москва изучала способы выплат по иностранным займам в рублях. Ранние заимствования не предполагают такой возможности, поэтому их дополнят «возможностью оплаты в рублях с последующей конвертацией в иностранную валюту».

Министр финансов также назвал Россию надежным заемщиком. Он подчеркнул, что Москва найдет способ рассчитаться по внешнему долгу, даже если страны Запада попытаются мешать этому. Силуанов призвал россиян не волноваться о последствиях технического дефолта, который стремятся объявить в стране США. Он заверил, что на граждан Россия эта ситуация не повлияет.

США прекратили срок действия генеральной лицензии №9С, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего госдолга. Документ утратил силу 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 по московскому времени).

Предполагается, что Вашингтон принял такое решение, чтобы изъять из российского бюджета те средства, которые в противном случае были бы потрачены на вооружение и военную спецоперацию на Украине. Об этом представители Минфина США сообщили агентству Bloomberg. 453,5 миллиарда долларов составляет внешний долг России, пишет Лента.