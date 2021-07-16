Школа региональных операторов «Сколково» впервые состоялась в «Жигулевской долине»

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Технопарк «Жигулевская долина» впервые принимает выездную Школу региональных операторов «Сколково». Более 35 представителей регионов собрались на одной площадке, чтобы поделиться лучшими практиками развития технологических проектов.

Двухдневный модуль образовательного интенсива для сотрудников региональных операторов Сколково, представителей технопарков, бизнес-инкубаторов и других объектов региональной инновационной инфраструктуры посвящен привлечению инвестиций в технологические проекты.

Экспертами Школы региональных операторов выступают топ-менеджеры, руководители направлений Фонда «Сколково» и дочерних организаций, а также проектные менеджеры и международные эксперты.

Почетными гостями на Днях Сколково в «Жигулевской долине» выступили министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин и главный управляющий партнер по городскому развитию «ВЭБ.РФ» Ирина Макиева.

Дмитрий Богданов поприветствовал участников мероприятия от имени Правительства Самарской области, выразив благодарность Фонду «Сколково» и «ВЭБ.РФ» и подчеркнув важность взаимодействия Самарской области и институтов поддержки инноваций России:

«Развитие городов сегодня не представляется возможным без участия инновационной экосистемы. Именно взаимодействие высокотехнологичных команд городов и регионов станет одним из основных векторов развития территорий. Наше развитие строится из большого количества маленьких шагов, где каждый из нас является очень важным элементом для построения этой системы».

О работе ВЭБ.РФ со 100 крупнейшими городами страны и перспективах их развития рассказала главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева:

«Современные города невозможно представить без инноваций. Жителям важны комфорт и оперативность в решении ежедневных задач, поэтому каждая сфера городской экономики должна быть «пронизана» технологичными идеями и решениями. В этом нам может помочь Фонд «Сколково». Мы видим большие возможности во взаимодействии с региональными операторами Фонда по «наполнению» городов инновационными проектами. Вместе мы сможем усилить работу по улучшению качества жизни в городах и вывести их на новый уровень развития».

Отметим, что в число крупнейших городов, которые работают с ВЭБ.РФ по развитию городской экономики от Самарской области входят Самара и Сызрань.