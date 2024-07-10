Семейную ипотеку для семей с одним ребенком до шести лет продлят до 2030 года

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Программа семейной ипотеки будет продлена до 2030 года и распространится на семьи, где есть хотя бы один ребенок возрастом до шести лет. Об этом 10 июля сообщили в Минфине РФ, пишут "Известия".

«Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Ставка по программе составит 6% в том числе и для жителей Дальнего Восток», — говорится на сайте ведомства.

Сумма кредита для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — до 12 млн рублей. Для других регионов — до 6 млн рублей. Отмечается, что сумму можно и увеличить, до 30 и 15 млн рублей соответственно, однако в таком случае будет действовать рыночная процентная ставка. Первоначальный взнос составляет 20%, добавили в министерстве. При этом ранее выданный кредит можно будет рефинансировать после рождения ребенка.

Кроме того, льготная программа касается семей, проживающих в городах с численностью населения до 50 тыс. человек и имеющих двух несовершеннолетних детей. Помимо этого, попасть под такие условия ипотеки могут семьи с двумя детьми, проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в субъектах, имеющие индивидуальные программы развития. Также льгота распространятся на семьи, где есть ребенок-инвалид.

«Наша задача — поддержать граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, в первую очередь семьи с маленькими детьми. Важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки, поэтому необходимо снижать общее влияние льготных программ на ипотечный рынок», — заявил министр финансов Антон Силуанов.

В текущем году на реализацию программы «Семейная ипотека» в бюджете заложены 223,8 млрд рублей. На фоне продления льгот ассигнования будут увеличены на 66,2 млрд рублей.