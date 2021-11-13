Сельхозпродукция в Самарской области за год подорожала почти в полтора раза

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О росте индекса цен на 47,6% на эту категорию продуктов в сентябре нынешнего года в сравнении с сентябрем 2020 года говорится в отчете Самарастата. Основной рост пришелся на растениеводство – цены увеличились в 1,6 раз.

Лидером стали семена подсолнечника, они подорожали в 2,1 раза, картофель – в 1,8 раз, овощи – на 33,8%. Цена на продукты животноводства выросли в среднем на 13,9%. Наибольшую динамику показала сельскохозяйственная птица — 24,1%. А свиньи, напротив, подешевели на 4,7%.

Что касается потребительских цен, то за 12 месяцев, по данным Самарастата, на продовольственные товары (без учета алкогольных напитков), они увеличились всего на 12%. Сильнее всего подорожали сахар – на 33,8%, плодоовощная продукция включая картофель – на 19,4%, подсолнечное масло – на 16,4%, рыба и морепродукты – на 15,7%, мясо и птица – на 15,6%.

Непродовольственные товары в целом подорожали на 8,9%. Сильнее всего выросли цены на строительные материалы – на 36,8%, мебель – 16,7%, табачные изделия – 15,6%, а также моющие и чистящие средства – 14,5%.

Газовое топливо за 12 месяцев стало дороже на 49,6%, бензин – на 6,2% (АИ-92 – на 6,9%, АИ-95 – на 6,2%, АИ-98 – на 9%). Дизельное топливо – на 3,6%, сообщает Обозрение.