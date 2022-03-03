«Сделаю все, что от меня зависит»: Дмитрий Азаров о поддержке АВТОВАЗа

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В четверг, 3 марта, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в традиционной конференции работников и руководства АО «АВТОВАЗ», которая была посвящена итогам выполнения обязательств и мероприятий коллективного договора.

«Встреча в таком формате – это очень важная традиция АВТОВАЗа, эффективный инструмент диалога между администрацией предприятия, профсоюзом, трудовым коллективом. Здесь обсуждаются наиболее значимые вопросы социальной жизни завода, подводятся итоги работы, ставятся задачи на будущее, принимаются наказы. И для меня лично эта встреча очень важна, потому что в ней участвуют делегаты от всех подразделений АВТОВАЗа, которые выражают мнение и чувства сплоченного, сильного и ответственного коллектива», – подчеркнул Дмитрий Азаров в начале обсуждения.

Глава региона добавил, что предприятие с точки зрения исполнения обязательств перед работниками остается одним из самых надежных. Коллективный договор в полной мере защищает обеспечивает высокий уровень социальной защиты. Документ не прекращал своего действия на протяжении пяти десятилетий, и в 2019 году был продлен еще на три года с сохранением всех действующих льгот и гарантий.

«АВТОВАЗ, отметивший 55-летие в прошлом году, стал опорным предприятием для экономики, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Я нахожусь в постоянном взаимодействии с руководством предприятия, коллегами из федерального Правительства. Руку на пульсе держат все, понимая значимость АВТОВАЗа, крупнейшего трудового коллектива Самарской области».

Безусловно, прошлый год для флагмана российского автопрома был непростым. В первые шесть месяцев наблюдался рост объемов производства, повышенный спрос на автомобили Лада, доля которых на рынке увеличилась более чем на 2% по сравнению с 2020 года и составила 23%. В связи с этим потребовался дополнительный персонал – 1,5 тысячи человек приняты на работу. Во второй половине года начались простои главных конвейеров из-за недопоставок электронных компонентов.

«Я очень глубоко погружен во все перипетии этого полупроводникового кризиса, который затронул не только АВТОВАЗ, но и всех автопроизводителей без исключения. Ситуация была и остается непростой. Но совместными усилиями федерального Правительства, руководства региона, предприятия мы пытаемся находить оптимальные решения в самых сложных условиях. Все возможное делается для организации ритмичных поставок комплектующих», – акцентировал Губернатор.

Дмитрий Азаров напомнил, что в 2020 году удалось избежать длительных простоев завода в период ограничений из-за темпов распространения коронавирусной инфекции. Это стало возможным благодаря настойчивости Губернатора и прямой поддержке Президента России Владимира Путина. Тогда же была оказана помощь по обеспечению предприятия заказами на производство машин.

«Несмотря на все сложности предприятие не сокращает объем социальных гарантий для своих работников, а наоборот, увеличивает их, есть и особые специальные решения, связанные с поддержкой людей, которые активно заботятся о своем здоровье своего трудового коллектива, – отметил руководитель области. – На мой взгляд, у руководства предприятия есть понимание, что бережное отношение к трудовому коллективу – это главный залог успеха, залог того, что самые сложные периоды предприятие пройдет, выстоит и будет подтверждать свой высокий статус ведущего автопроизводства нашей страны».

Поэтому Глава региона на регулярной основе проводит встречи с руководителями компаний – поставщиков электроники. «Вместе с руководством АВТОВАЗа договариваемся с партнерами предприятия о том, чтобы увеличить поставку комплектующих, – проинформировал коллектив Дмитрий Азаров. – Сейчас на условия мирового полупроводникового кризиса еще накладывается действие санкций, которые мы сегодня анализируем и оцениваем. Поэтому в ежедневном режиме обсуждаем возможные варианты развития ситуации и дополнительные меры поддержки предприятия, трудового коллектива. Я думаю, что и эти трудности преодолеем, действуя сообща. Уверен, мы найдем оптимальные решения для того, чтобы предприятие работало ритмично, чтобы выпуск автомобилей и все намеченные планы исполнялись, в том числе по обновлению модельного ряда автомобилей».

Руководитель области поблагодарил сотрудников завода за труд и особо отметил профсоюзных активистов, которые защищают интересы многотысячного коллектива, что, в свою очередь, оказывает влияние на стабильность на предприятии и развитие экономики региона. «Более 60 тысяч жителей региона заняты в производстве автомобилей и компонентов. И именно от АВТОВАЗа зависят доходы и благополучие семей сотрудников. Я не забываю об этом ни на минуту, – акцентировал Дмитрий Азаров. – Все, что от меня зависит, я сделаю для помощи предприятию, трудовому коллективу, можете не сомневаться».

Вице-президент по персоналу и социальной политике АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Михаленко отметил, что выполнение коллективного договора – один из главных приоритетов компании. Все взятые на себя социальные обязательства завод выполнил в полном объеме: были проиндексированы зарплаты, выплачены премии, улучшены условия труда и предусмотрены условия для организации отдыха рабочих.

Говоря о производственных достижениях, Дмитрий Михайленко отметил, что в прошлом году в России было реализовано 350 714 автомобилей LADA, что на 2,1% больше, чем по итогам 2020 года. По оценке компании, бренд LADA сохранил уверенное лидерство на российском рынке. LADA Vesta и LADA Granta заняли 1 и 2 места рейтинга продаж.

LADA укрепила свои позиции и на экспортных рынках. В 2021 году состоялся перезапуск локальной сборки и дистрибуции с новыми партнерами в Казахстане. Также стартовала сборка автомобилей в Узбекистане. По итогам 2021 года в общей сложности экспортные поставки автомобилей LADA в 17 стран мира составили 35,8 тысячи.

Также бренд начал оснащать автомобили новыми продвинутыми и удобными в использовании мультимедийными системами Enjoy и Enjoy Pro со встроенными сервисами Яндекса, которые уже выбрали более 32 000 клиентов. Мы наблюдали рост спроса и на совершенно новую систему LADA Connect, предлагающую широкий спектр дополнительных преимуществ.

Конечно, на работу предприятия повлиял полупроводниковый кризис. Дмитрий Михаленко поблагодарил Губернатора за помощь в решении вопросов с организацией поставок комплектующих. «Особую поддержку при решении проблем с дефицитом поставок электронных компонентов нам оказывает Губернатор. Его личное участие в переговорах позволило значительно улучшить ситуацию с поставками и сократить периоды простоя на конвейерах завода, – подчеркнул он. – И мы особо благодарно за личную вовлеченность и заботу о многотысячном коллективе завода. Уверен, что при поддержке Губернатора цели будут достигнуты, а слаженная работа позволит преодолеть риски и обеспечить стабильное развитие коллектива и предприятия».

Председатель Первичной профсоюзной организации Сергей Зайцев обратился к руководству предприятия с просьбой об оплате возможных простоев конвейера АВТОВАЗа из-за отсутствия комплектующих и о выделении дополнительных средств на выплату премий к первому мая.

Президент АО «АВТОВАЗ» Николя Мор отметил, что сотрудничество с профсоюзом продолжится, поскольку оно напрямую влияет на благосостояние всего трудового коллектива. «Сегодня утром была предоставлена информация, что эта суббота будет нерабочим днем и 3 дня на следующей неделе будут нерабочими. Это связано с поставками электронных компонентов. Мы приняли решение, что эта суббота будет оплачиваться в размере 100%, а на следующей неделе каждый сотрудник может воспользоваться днями отпуска, – обозначил руководитель компании. – Я подтверждаю, что премии к первому мая будут выплачены, бюджет заложен, он составляет 10 миллионов рублей. Кроме того, мы продлим договор с профсоюзом о специальных условиях, и он будет действовать до 2024 года».

Николя Мор также обозначил: главная задача состоит в том, чтобы сделать все возможное для работы предприятия. «Я уверен, что мы, как одна команда, преодолеем эти непростые времена и продолжим работать над тем, чтобы предлагать лучший уровень качества автомобилей нашим потребителям», – подчеркнул президент АВТОВАЗа.

Во время проведения конференции работники завода могли направить свои вопросы всем участникам. Большая часть была адресована администрации Тольятти. Они касались работы медиков в непростых условиях пандемии, работы компаний в сфере ЖКХ, экологии и сохранения лесов.

«Мы принимаем целый ряд мер по финансовому оздоровлению бюджета Тольятти, поскольку за годы в городе накопилось большое количество нерешенных вопросов. Например, некоторые учреждения мы переводим на региональный уровень, чтобы разгрузить бюджет. Кроме того, мы готовы дополнительно субсидировать расходы тольяттинского бюджета, но важно чтобы здесь была командная работа администрации, депутатов городской думы», – отметил Губернатор.

Завершая встречу, Глава региона еще раз обратил внимание на необходимость объединения усилий, чтобы преодолеть все трудности и обеспечить динамичное развитие как предприятия, так и всей экономики региона, а значит и страны. «Очень надеюсь, что этот непростой период вновь объединит нас, и, сплотившись, мы сможем достигать целей, которые мы поставили перед собой», – резюмировал Дмитрий Азаров и поздравил всех женщин АВТОВАЗа с наступающим Международным женским днем, пожелав здоровья, мира, добра и благополучия.

Фото: правительство СО