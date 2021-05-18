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Самозанятых Самарской области научат эффективным коммуникациям и тайм-менеджменту

18 мая 2021 13:27
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Самозанятых Самарской области научат эффективным коммуникациям и тайм-менеджменту

Со 2 по 3 июня для самозанятых пройдет образовательный курс «Развитие soft-skills». Пользователи специального налогового режима научатся грамотно распределять свое время, вести переговоры и выстраивать эффективные коммуникации. Оффлайн-обучение состоится на площадке регионального центра «Мой бизнес». 

В Самарской области ведется активная реализация нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный Президентом страны Владимиром Путиным. Благодаря этой работе в регионе создается благоприятный деловой климат и формируются комфортные условия для развития малого бизнеса и самозанятых граждан, делающих первые шаги в предпринимательстве. 

Стратегия лидерства, обозначенная Губернатором Дмитрием Азаровым – в поддержке инициативных людей, развивающих свои проекты. «Я очень рад, что в Самарской области много активных, энергичных предприимчивых людейТе, кто ведет бизнес, – это люди, готовые брать ответственность за себя, за своих близких, трудиться и обеспечивать семьи», – отметил Дмитрий Азаров на встрече с самозанятыми, которая состоялась в апреле.

Задача разработки этих мер в регионе возложена на министерство экономического развития и инвестиций и лично министра Дмитрия Богданова. «Самозанятый – это, чаще всего, предприниматель на старте своей деятельности. Нам важно, чтобы у таких людей была возможность расти в выбранном направлении, выводить свой проект на новые этапы, создавать рабочие места и делать свой вклад в развитие Самарского края. Сегодня у нас зарегистрировано 56,5 тысяч самозанятых. Каждый из них уже сегодня может зайти на сайт mybiz63.ru или обратиться в один из центров «Мой бизнес», чтобы узнать о возможностях, которые предлагает регион для плательщиков налога на профессиональный доход», - призвал самозанятых пользоваться действующими мерами поддержки Дмитрий Богданов. 

Новый обучающий курс для самозанятых будет посвящен развитию, так называемых, «мягких» навыков -  Soft Skills. Под Soft Skills подразумевается широкий спектр умений: способность выстроить правильную коммуникацию, организовать взаимодействие внутри команды, вести переговоры, наладить тайм-менеджмент, креативность и другие. Все эти навыки необходимы в любой профессиональной сфере, но особенно актуальны для тех, кто занимается развитием собственных проектов.

Участники курса научатся понимать свои и чужие эмоции, организовывать своё время при помощи современных техник тайм-менеджмента, выстраивать эффективные коммуникации и выступать перед аудиторией.

Курс-концентрат будет включать в себя 4 очных семинара. Спикером выступит Антон Макаров - предприниматель, бизнес-тренер, основатель и CEO компании FG consulting.

Фото pixabay.com

Теги: В центре внимания обучение самозанятость

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