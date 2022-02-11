Самозанятые граждане оказывают положительное влияние на экономику Самарского региона

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10 февраля состоялась бизнес-дискуссия, организованная «КоммерсантЪ-Волга», на тему «Малый и средний бизнес. Тенденции и перспективы в 2022 году», в которой принял участие министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Он рассказал представителям делового сообщества о мерах государственной поддержки, выслушал предложения и ответил на вопросы предпринимателей.

Развитие делового климата в регионе – особый приоритет в работе регионального правительства и лично Губернатора Дмитрия Азарова. «Очень рад, что, несмотря на все вызовы, с которыми мы сталкиваемся, бизнес-сообщество справляется и находит варианты развития. Это под силу по-настоящему целеустремленным, талантливым, креативным людям, новаторам зачастую. И таких людей в Самарской области много», – отметил Губернатор на встрече с предпринимателями в начале февраля.

В ходе своего выступления на бизнес-дискуссии Богданов отметил, что в стремительном 2021 году малый и средний бизнес показал хорошие результаты развития и продемонстрировал уверенный рост. По словам министра, за прошедший год количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 5% и составило 130 тысяч организаций, против 124 тысяч годом ранее. Численность занятых в сфере МСП возросло на 13% – до 600 тысяч человек. Объем налоговых поступлений от ведения предпринимательской деятельности вырос на 35% – до 14 млрд. рублей. Особое внимание Богданов уделил динамике роста самозанятых и отметил их нарастающую роль в формировании экономики региона.

«Количество самозанятых с начала прошлого года выросло в 2,5 раза – до 99 тысяч человек. Это 8-е место в России и 2-е место в ПФО. За 2 года работы нового налогового режима плательщики налога на профессиональный доход заработали 15 млрд рублей и заплатили 232,8 млн. рублей налогов», – рассказал министр.

Во время живого диалога предприниматели интересовались вопросами обучения персонала, имущественной и финансовой поддержкой бизнеса. Дмитрий Богданов, отвечая на вопросы, на месте давал поручения руководителям региональной инфраструктуры поддержки персонально отработать с предпринимателями их идеи и предложения.

«Взаимодействие с бизнесом – ключевой инструмент развития делового климата в Самарской области. Министерство экономического развития всегда открыто к интересным предложениям. Для этого у нас есть онлайн и офлайн точки входа: сайт mybiz63.ru, аккаунты в социальных сетях mybiz63 и центры для предпринимателей «Мой Бизнес». Выбирайте удобный вам вариант и развивайте свой бизнес!», – обратился к предпринимателям министр.