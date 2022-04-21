Самарцы в магазинах будут получать электронные чеки

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Электронные чеки вместо бумажных начнут получать покупатели магазинов Самарской области. Правда, пока это касается не всех.

Ретейлер «Магнит» для держателей карт лояльности запустил такой переход. Чеки будут появляться в мобильном приложении. Об этом говорится в сообщении компании.

«Розничная сеть «Магнит» запустила процесс перехода с бумажных кассовых чеков на электронные. Покупатели смогут воспользоваться этой возможностью в более чем 26 тыс. магазинов всех форматов во всех 67 регионах присутствия компании», - цитирует сообщение компании ТАСС.

Переход на электронные чеки вовсе не означает, что покупатели не смогут получить те же данные, но на бумажном носителе. Кассир обязательно выдаст распечатанный документ, стоит только попросить.

Плюсы перехода на электронный чек:

снижение использования бумаги,

сокращение воздействия на окружающую среду,

снижение затрат на приобретение кассовой ленты,

невозможность потери чека.

Отметим, что в Самаре покупатели другой сети – «Перекресток» - уже столкнулись с подобным. Электронные чеки приходят тем, у кого включена соответствующая функция в приложении магазина. Добавим, кассиров за невыдачу документа о совершенной покупке штрафовать не будут. Временно. Федеральная налоговая служба России (ФНС) приняла соответствующее решение. Такая мера была принята в связи с дефицитом кассовой ленты, пишет ГТРК Самара.