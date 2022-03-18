Самарцы копят на «черный день», недвижимость и крупные покупки

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Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос и выяснил, на что копят респонденты и сколько им удается откладывать с зарплаты.

Опрос проводили с 10 по 15 марта среди 2210 жителей страны – в том числе и из Самарской области. По данным исследования, 67% респондентов откладывают деньги с зарплаты. Большинство из них копит на «черный день» (29%), также участники опроса откладывают на недвижимость (25%), на крупные покупки (16%), на отпуск (15%), на все понемногу (7%), на ремонт (5%) и на дорогостоящую технику (3%).

Те респонденты, которым не удается откладывать деньги с зарплаты, называют основными причинами этого низкую оплату труда (55%), которой хватает только на основные расходы, кредиты (24%). Кроме того, некоторые считают, что копить финансовые средства бессмысленно (15%).

Согласно результатам опроса, 37% делающих накопления респондентов откладывают с одной зарплаты 10-20%, 36% – менее 10%. Еще 17% опрошенных не тратят до половины жалования, а 2% имеют совместный бюджет с супругой или супругом и откладывают одну из зарплат полностью.

На вопрос о том, продолжают ли копить респонденты или в этом месяце сделали вложения, больше половины участников опроса сообщили, что на текущий момент не потратили накопления и также откладывают часть дохода – 57%, к тому же 20% постараются экономить, чтобы увеличить финансовый запас. В последнее время сделали вложения: 10% потратились на ремонт, 5% вложились в недвижимость, 4% – в крупные покупки, 2% – в дорогостоящую технику.