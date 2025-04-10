Самарцев возмущает цена на шоколад

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В Самаре местные жители поделились в социальных сетях наблюдениями о росте цен на шоколадные плитки. Горожане возмутились уменьшением объемов.

По словам самарцев, раньше стоимость плитки горького шоколада лишь слегка превышала 100 рублей. Однако сейчас за 75-80 грамм шоколада они платят около 150 рублей, с учетом скидки. Покупатели считают, что это сезонное явление. При этом, если посмотреть цены на плитки шоколада через мобильные приложения магазинов, можно заметить, что средняя цена достигает 80-90 рублей, пишет Самара-КП.