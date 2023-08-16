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Самарцев стали чаще увольнять из-за реорганизации компаний

16 августа 2023 09:44
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Самарцев стали чаще увольнять из-за реорганизации компаний

Масштабный опрос показал, что за последние месяцы трудящихся жителей из Самарской области стали чаще увольнять и сокращать их работодатели, пишет hh.ru. Чаще всего это топ-менеджмент, сотрудники сферы безопасности и другие специалисты.

Местные компании стали чаще увольнять сотрудников. Наиболее ощутимо выросла доля тех, кто вынужден был покинуть рабочие места из-за реорганизации компании: с 7% в начале года до 16% на данный момент.

По сокращению штата в регионе в начале года уволили 15% опрошенных жителей, а за последние три месяца — 11%. При этом количество увольняющихся по собственному желанию в регионе сократилось: с 68% в начале года до 63% опрошенных — в последние три месяца.

Анализ ответов местных респондентов показывает, что чаще остальных самостоятельно увольнялись представители профессиональных сфер «Рабочий персонал» (73%), «Добыча сырья» (71%) и «Строительство, недвижимость» (70%). Именно здесь сегодня наблюдается серьезный кадровый голод. При этом по сокращению штатов без работы чаще оставались топ-менеджеры, специалисты сферы безопасности, HR-менеджеры и сотрудники страховых фирм. Из-за реорганизации чаще теряют работу сотрудники сферы сельского хозяйства (28%).

Невыполнение плана и рабочих задач повлекло за собой увольнение 1% самарцев как в начале года, так и в последнее время; нарушение трудовой дисциплины жители региона не отмечали в качестве причин увольнения в последние полгода. 

Аналитика также показывает, что из-за сокращения штата чаще других теряют работу работники в возрасте 55 лет и старше (более 19% опрошенных). В том время как среди молодых специалистов эта доля не превышает 3%. Между тем молодые люди чаще других уходят по собственному желанию: 75% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет сами уходят из компаний. Среди 35-44-летних число таких респондентов не превышает 41%.   

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