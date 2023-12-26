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Самарцам рассказали, сколько будет стоить приготовление самых популярных новогодних салатов

26 декабря 2023 11:49
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Самарцам рассказали, сколько будет стоить приготовление самых популярных новогодних салатов

Торговые сети рассказали, сколько будет стоить приготовление самых популярных новогодних салатов – «сельдь под шубой» и «оливье».

Об этом сообщает пресс-служба «Пятерочки».

По подсчетам представителей сети, «сельдь» существенно выигрывает в цене в сравнении с зимним салатом. Покупка ингредиентов для нее обойдется на 53% дешевле, чем для конкурирующего блюда. В среднем по стране, около 1,9 кг «сельди под шубой» будет стоить от 197 рублей, около 2 кг «оливье» — 418 рублей.

В Приволжье средние счета соответственно будут на уровне 193 рубля и 393 рубля. Следует отметить, что здесь салат «Оливье» самый дешевый из всех округов.

«Пятерочка» также представила составы салатов, по которым рассчитывала финальную стоимость. Любопытно, что для приготовления почти двухкилограммовой «сельди под шубой» использовалось всего два яйца. В «оливье» эксперты торговой сети «положили» целых четыре, пишет Обоз.инфо.

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