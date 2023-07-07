Самарцам рассказали, как должны оформляться и оплачиваться переработки

Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с реконструкцией теплотрассы в историческом центре Самары.
В Самаре будет временно ограничено движение транспорта на нескольких участках улиц города
Было принято решение об индексации утилизационного сбора на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы с 1 августа этого года.
Правительство РФ приняло дополнительные меры по поддержке российского автомобилестроения - ранее с такой инициативой выступал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
На выделенные суммы семьи могут приобрести квартиру или частный дом на территории Самары или Самарской области. 
В Самаре вручили сертификаты на улучшение жилищных условий многодетным семьям
Воду нужно не только пить, но и обтирать мокрым полотенцем кожу;
С 7 по 11 июля в Самарской области сохранится жара +31, +37 С
В нем приняли участие родные и близкие осужденных. Программа Дня открытых дверей была содержательной.
В ЛИУ-4 УФСИН СО прошел День открытых дверей
Сидры Тольяттинского винзавода успешно прошли проверку Роспотребнадзора СО
Руководитель области объехал несколько воинских подразделений, чтобы лично пообщаться с военнослужащими и узнать, какая поддержка требуется им самим и членам их семей.
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с бойцами из Самары в зоне СВО
Супруги Ронжины – уроженцы г. Куйбышева, многодетные родители, которые воспитали и продолжают воспитывать 4 родных детей и 7 приемных.
В канун Дня семьи, любви и верности семья Ронжиных из Хворостянского района Самарской области принимает участие в окружном фестивале «Успешная семья Приволжья»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.57
2.23
EUR 100.72
2.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарцам рассказали, как должны оформляться и оплачиваться переработки

7 июля 2023 13:17
176
Самарцам рассказали, как должны оформляться и оплачиваться переработки

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza сообщила, что фактическая продолжительность рабочей недели в I квартале 2023 года выросла до рекордных 38,5 часа. Позднее глава Минтруда РФ Антон Котяков объяснил растущую продолжительность рабочей недели дефицитом кадров. Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин объяснил, как в соответствии с трудовым законодательством, должны быть оформлены переработки и как их оплачивать сотрудникам.

Переработками, как правило, называют часы, которые работник отработал за пределами своей нормы рабочего времени (дневной, недельной или иной). По закону такие часы называются «сверхурочной работой».

Закон предъявляет требования к оформлению и оплате сверхурочной работы. Так, основное требование заключается в том, что такой тип работы допускается только с согласия работника (за исключением чрезвычайных ситуаций). Также инициатором сверхурочной работы может быть только работодатель.

Есть и ограничения для сверхурочной работы: она не может превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Сверхурочная работа также оплачивается в повышенном размере: за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы − не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее того количества времени, которое было отработано сверхурочно.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Было принято решение об индексации утилизационного сбора на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы с 1 августа этого года.
7 июля 2023  17:51
Правительство РФ приняло дополнительные меры по поддержке российского автомобилестроения - ранее с такой инициативой выступал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
43
Руководитель области объехал несколько воинских подразделений, чтобы лично пообщаться с военнослужащими и узнать, какая поддержка требуется им самим и членам их семей.
7 июля 2023  16:07
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с бойцами из Самары в зоне СВО
257
7 июля 2023  14:55
Дмитрий Азаров про ситуацию на заводе «Промсинтез»
149
В настоящее время реализован первый этап ограничения парковки по улице Молодогвардейской от улицы Вилоновской до улицы Ульяновской.
7 июля 2023  08:40
В историческом центре Самары по улице Молодогвардейской вводится ограничение парковки
309
Дмитрий Азаров встретился с участниками Всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев» под Самарой
6 июля 2023  13:26
Дмитрий Азаров встретился с участниками Всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев» под Самарой
1049
Весь список