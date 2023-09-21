Самарцам осенью обещают рост вакансий

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Традиционный пик активности работодателей на рынке труда приходится на начало года и первые осенние месяцы. Но в этом году ситуация атипичная. По данным Зарплаты.ру, количество опубликованных вакансий в Самарской области по итогам августа на 54% превысило уровень лета 2022 года. В последний месяц лета работодатели ставили настоящие рекорды, продолжая публиковать все больше и больше вакансий. По сути российские компании перешли в сентябрь на пике активности, и рынок труда ожидает рекордная осень по растущему числу размещенных вакансий.

На текущий момент рынок труда кандидатский, предложение от соискателей несоизмеримо со спросом работодателей, и ситуация будет развиваться в том же ключе. Помимо длительного влияния на рынок труда демографической ямы, экономических потрясений и отъезда части трудоспособного населения в другие страны на низкое предложение со стороны соискателей начинает влиять и отъезд мигрантов из-за колебаний валютных курсов. Обычно трудовые мигранты отправляют свой заработок переводами на родину, но сейчас для них это стало менее выгодно, поэтому многие решили вернуться в свои страны.

Кратный прирост количества вакансий по сравнению с летом 2022 зафиксирован для упаковщиков, операторов станков с ЧПУ, токарей и фрезеровщиков, разнорабочих, монтажников, инженеров-конструкторов, электромонтажников. Кроме того, стало требоваться существенно больше слесарей (+74%), операторов производственной линии (+43%), автомехаников (+21%). Осенью стоит ожидать продолжения этого тренда, поскольку конкуренция за кадры усиливается.

Сложности с наймом вынуждают работодателей Самарской области конкурировать между собой, повышая заработные платы (+36% – прирост по результатам августа этого года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года) при этом производительность труда существенно не меняется. Ожидать снижения темпов этой гонки пока не приходится, но необходимость повышения производительности труда для многих работодателей уже становится критичной. Сейчас стоит ожидать реального внедрения программ по росту эффективности и автоматизации труда.