Самарской области выделено дополнительно из федерального бюджета более 136 млн рублей на возмещение затрат производителям зерновых культур

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Правительство утвердило распределение регионам дополнительных средств из федерального бюджета для софинансирования расходов по возмещению производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур.

Самарской области на эти цели выделено дополнительно 136 184,6 тыс. рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области, первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы, член Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований Леонид Симановский. Решение о выделении средств области было принято Правительством РФ совместно с Комиссией при поддержке депутата.

Леонид Симановский пояснил:

В этом году Правительство РФ привязало экспортные пошлины на сельхозпродукцию к ценам зерновых на мировом рынке. И теперь за счёт введения плавающих ставок предоставляются дополнительные средства производителям пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, других культур. Это так называемый «механизм зернового демпфера». Субсидии регионам распределяются исходя из объема произведённой продукции. Участники рынка смогут компенсировать до 50% затрат на производство и реализацию продукции. Это очень важная мера поддержки производителей зерновых культур, в том числе, в Самарской области, которая позволяет стабилизировать цены на зерновую продукцию на внутреннем рынке, обеспечить долгосрочные условия работы зерновой отрасли, повысить ее конкурентоспособность, привлечь дополнительные инвестиции.»