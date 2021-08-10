Самарской мелиорацией теперь будут управлять из Саратова

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Вслед за присоединением самарского теруправления Россельхознадзора к саратовскому в соседний регион мигрирует и ФГБУ «Управление «Самарамелиоводхоз», через которое ежегодно проходят сотни миллионов бюджетных ассигнований. Аграрии опасаются, что решение многих вопросов через Саратов станет более долгим и сложным.

Приказ о реорганизации системы федеральных учреждений по мелиорации земель Минсельхоз России выпустил еще в начале февраля 2021 года. Четыре аналогичных управления в Самарской, Пензенской и Ульяновской областях, а также в Республике Мордовия в форме филиалов присоединяются к ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз», которое становится единым центром руководства работой мелиоративного комплекса всего Поволжья.

Как сообщил «Самарскому обозрению» врио директора ФГБУ «Самарамелиоводхоз» Виктор Кашенков (прежний директор Андрей Мелехин покинул свой пост, не дожидаясь завершения реорганизации – прим. oboz.info), объединение управлений мелиорации земель вышло на финишную прямую — Саратову осталось дождаться документа, который подтвердит завершение реорганизации. «Он должен прийти сегодня-завтра», — пояснил г-н Кашенков.

«Саратовское управление по мелиорации земель стало правопреемником, так как именно оно является самой крупной структурой среди других мелиоводхозов — оно в десять раз крупнее самарского управления, — сообщил Виктор Кашенков. — Поначалу и Самару хотели сделать одним из центров мелиорации: Саратов должен был стать правобережным центром, а Самара — левобережным.

Но, видимо, при объединении возникли трудности с республиками, которых достаточно много по левому берегу, поэтому решили реорганизовать немного по-другому», пишет Обозрение.

Самарские аграрии уверены, что реформа мелиоводхозов намного усложнит решение некоторых вопросов. По крайней мере из-за объединения уже встала работа по согласованию проектов по вводу в оборот земель сельхозназначения. «До Саратова добираться дольше и хуже, вопросы будут решаться гораздо медленнее. Я считаю, что будет плохо», — убежден глава КФХ Николай Волков (Сызранский район). «Вообще, мелиорация у нас в плачевном состоянии, но вместо того, чтобы ее поднимать, проводят оптимизацию», — констатирует другой фермер.

— Кирилл Биджанов