Самарское судостроительное предприятие построит новые речные суда для региона

Самарское судостроительное предприятие ЗАО «Нефтефлот» приступает к строительству речных судов, которые обеспечат перевозку пассажиров внутри региона. 28 августа на предприятии состоялась торжественная церемония закладки килей двух пассажирских судов проекта «МПКС-L» пассажировместимостью 240 человек.

Контракт на строительство и поставку судов подписан 22 ноября 2024 года между ЗАО «Нефтефлот» и АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Лизингополучателем по контракту выступает ООО «Самарское речное пассажирское предприятие». Разработчиком проекта является группа компаний «Р-Флот».

Масштабное обновление речного флота, предназначенного для внутренних перевозок в Самарской области, началось в 2024 году. В ноябре прошлого года из Нижнего Новгорода в регион прибыли два судна проекта МПКС, которые с началом навигации 2025 года встали на самые популярные маршруты в направлении Рождествено и Ширяево.

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева до 2027 года для организации работы внутреннего водного транспорта будет поставлено еще 4 судна проекта «МПКС». Их производство будет полностью сосредоточено на базе самарского предприятия ЗАО «Нефтефлот».

«Группой компаний ранее были спроектированы и, совместно с заводом «Нефтефлот», построены две единицы судов проекта «МПКС», которые сейчас эксплуатируются в Самаре. Мы учли все замечания как судовладельцев, так и пассажиров, и разработали новый проект «МПКС-L», к реализации которого сейчас приступает предприятие. Уверен, что суда будут построены в срок, а мы, как проектная организация, всегда рядом и готовы в этом помочь», – отметил генеральный директор группы компаний «Р-Флот» Алексей Клепиков.

«Характерное отличие новых судов заключается в том, что они доработаны: верхний салон будет открытым, что обеспечит комфорт летних путешествий, будет изменен пассажирский салон и отсек для перевозки грузов. Также хочу отметить, что строить суда для своего региона вдвойне приятно, потому что результат работы нашего предприятия смогут оценить как сотрудники завода, так и все жители области», – сказал генеральный директор ЗАО «Нефтефлот» Вадим Голованов.

Внутренний водный транспорт имеет стратегическое значение для населения и экономики Самарской области. Речные перевозки востребованы как у местных жителей, так и у туристов. Ежегодно водным транспортом внутри региона перевозится более 700 тысяч пассажиров.

«Эффективная работа ЗАО «Нефтефлот» с заказчиками, лизинговой компанией и проектировщиками позволяет нам обеспечить связь как берегов Волги, так и городов Поволжья между собой. Уверен, что суда проекта «МПКС-L» точно будут пользоваться спросом в нашем регионе, потому что поток туристов постоянно увеличивается, и мы обязаны обеспечить жителей и гостей Самарской области комфортным и безопасным речным транспортом», – прокомментировал заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин.

«Современные комфортные суда позволят активизировать туристический потенциал нашей области, привлечь больше отдыхающих и создать новые рабочие места», - подчеркнул заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин.

Технические характеристики «МПКС-L»:

Пассажировместимость – 240 человек

Экипаж – 6 человек

Длина габаритная – 31,95 м

Ширина габаритная – 8,40 м

Высота борта – 2,75 м

Фото предоставлено ЗАО «Нефтефлот»