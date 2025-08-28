Я нашел ошибку
Регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия.
Самарский врач-психиатр-нарколог: как активные виды спорта влияют на психическое здоровье
️За его плечами значительный боевой опыт и помощь в особых условиях. 28 августа - День военного врача.
Врач-рентгенолог Кинельской больницы 2,5 года спасал бойцов на СВО
Тема форума – «Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства».
Самарская область принимает участие в XII Международном форуме технологического развития «Технопром-2025»
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 сентября 2025 года.
В Самарской области стартовал студенческий конкурс «Студент года 2025»
Для проверки агрознаний в Самарской области уже зарегистрировано 126 офлайн-площадок в самых разных уголках губернии.
Самарская область готовится написать первый Всероссийский агродиктант
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
В ходе акции активным представителям общественности вручают памятные знаки Губернатора Самарской области и благодарственные письма главы города.
«Самарская область – наш дом»: акция же объединила более 2,5 тысяч человек в Самаре
Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за фиктивное установление инвалидности.
В Самаре бывший руководитель бюро медико-социальной экспертизы осужден за получение взяток
Самарское судостроительное предприятие построит новые речные суда для региона

28 августа 2025 16:55
155
Состоялась торжественная церемония закладки килей двух пассажирских судов проекта «МПКС-L» пассажировместимостью 240 человек.

Самарское судостроительное предприятие ЗАО «Нефтефлот» приступает к строительству речных судов, которые обеспечат перевозку пассажиров внутри региона. 28 августа на предприятии  состоялась торжественная церемония закладки килей двух пассажирских судов проекта «МПКС-L» пассажировместимостью 240 человек.

Контракт на строительство и поставку судов подписан 22 ноября 2024 года между ЗАО «Нефтефлот» и АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Лизингополучателем по контракту выступает ООО «Самарское речное пассажирское предприятие». Разработчиком проекта является группа компаний «Р-Флот».

Масштабное обновление речного флота, предназначенного для внутренних перевозок в Самарской области, началось в 2024 году. В ноябре прошлого года из Нижнего Новгорода в регион прибыли два судна проекта МПКС, которые с началом навигации 2025 года встали на самые популярные маршруты в направлении Рождествено и Ширяево. 

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева до 2027 года для организации работы внутреннего водного транспорта будет поставлено еще 4 судна проекта «МПКС». Их производство будет полностью сосредоточено на базе самарского предприятия ЗАО «Нефтефлот». 

«Группой компаний ранее были спроектированы и, совместно с заводом «Нефтефлот», построены две единицы судов проекта «МПКС», которые сейчас эксплуатируются в Самаре. Мы учли все замечания как судовладельцев, так и пассажиров, и разработали новый проект «МПКС-L», к реализации которого сейчас приступает предприятие. Уверен, что суда будут построены в срок, а мы, как проектная организация, всегда рядом и готовы в этом помочь», – отметил генеральный директор группы компаний «Р-Флот» Алексей Клепиков.

«Характерное отличие новых судов заключается в том, что они доработаны: верхний салон будет открытым, что обеспечит комфорт летних путешествий, будет изменен пассажирский салон и отсек для перевозки грузов. Также хочу отметить, что строить суда для своего региона вдвойне приятно, потому что результат работы нашего предприятия смогут оценить как сотрудники завода, так и все жители области», – сказал генеральный директор ЗАО «Нефтефлот» Вадим Голованов.

Внутренний водный транспорт имеет стратегическое значение для населения и экономики Самарской области.  Речные перевозки востребованы как у местных жителей, так и у туристов. Ежегодно водным транспортом внутри региона перевозится более 700 тысяч пассажиров.

«Эффективная работа ЗАО «Нефтефлот» с заказчиками, лизинговой компанией и проектировщиками позволяет нам обеспечить связь как берегов Волги, так и городов Поволжья между собой. Уверен, что суда проекта «МПКС-L» точно будут пользоваться спросом в нашем регионе, потому что поток туристов постоянно увеличивается, и мы обязаны обеспечить жителей и гостей Самарской области комфортным и безопасным речным транспортом», – прокомментировал заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин.

«Современные комфортные суда позволят активизировать туристический потенциал нашей области, привлечь больше отдыхающих и создать новые рабочие места», - подчеркнул заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин.

Технические характеристики «МПКС-L»:

Пассажировместимость – 240 человек

Экипаж – 6 человек

Длина габаритная – 31,95 м

Ширина габаритная – 8,40 м

Высота борта – 2,75 м

 

Фото предоставлено ЗАО «Нефтефлот»

Теги: Самара

Новости по теме
Регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия.
28 августа 2025, 18:33
Самарский врач-психиатр-нарколог: как активные виды спорта влияют на психическое здоровье
Регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия. Здравоохранение
91
️За его плечами значительный боевой опыт и помощь в особых условиях. 28 августа - День военного врача.
28 августа 2025, 18:16
Врач-рентгенолог Кинельской больницы 2,5 года спасал бойцов на СВО
️За его плечами значительный боевой опыт и помощь в особых условиях. 28 августа - День военного врача. Общество
102
Для проверки агрознаний в Самарской области уже зарегистрировано 126 офлайн-площадок в самых разных уголках губернии.
28 августа 2025, 17:33
Самарская область готовится написать первый Всероссийский агродиктант
Для проверки агрознаний в Самарской области уже зарегистрировано 126 офлайн-площадок в самых разных уголках губернии. Политика
138
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
28 августа 2025  17:24
В Самаре вышли из строя 120 светоточек уличного освещения
160
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
28 августа 2025  12:39
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
1024
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:44
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
511
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:32
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
277
Самарская область подверглась атаке беспилотников
28 августа 2025  09:27
Самарская область подверглась атаке беспилотников
735
Весь список