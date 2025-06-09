«Самарский завод Энергия» приступил к внедрению бережливого производства

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«Самарский завод Энергия» присоединился к федеральному проекту «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика». Предприятие выпускает газопоршневые и дизельные электростанции для автономного энергоснабжения объектов, а также пункты автоматического регулирования напряжения.

Напомним, в феврале 2025 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по привлечению промышленных предприятий региона к участию в проекте, а также обеспечить доступность наработанных методик повышения производительности труда для местных компаний. Поэтому работа по масштабированию успешных практик активно продолжается.

Цель проекта — повышение эффективности и устойчивости промышленных предприятий за счёт внедрения современных методов управления, оптимизации производственных процессов и развития компетенций персонала.

«Самарский завод Энергия» стал участником нацпроекта в целях повышения эффективности производства. «Для нас федеральный проект «Производительность труда» — это реальный инструмент роста. Речь не только о новых управленческих технологиях, но и о системном повышении эффективности на всех этапах производства. Применение бережливых технологий и цифровых решений уже в ближайшей перспективе должно положительно отразиться на ключевых показателях предприятия», - отметил Антон Певицын, директор ООО «Самарский завода Энергия».

Специалисты предприятия приступили к обучению по основам бережливого производства: от управления производственными потоками до системного подхода к выявлению и устранению потерь.

«Мы последовательно работаем над тем, чтобы как можно больше предприятий осваивали передовые практики управления и оптимизации. Федеральный проект «Производительность труда» уже доказал свою эффективность, и мы уверены, что его внедрение в Самарской области даст заметный экономический результат», - подчеркнул Денис Гурков, глава минпромторга Самарской области.

Напомним, что участниками проекта могут стать организации обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, туризма и ресурсоснабжающие компании. Подробнее об условиях участия можно узнать на сайтах: производительность.рф и эффективность.рф.

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области