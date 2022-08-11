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Самарский производитель парфюмерно-косметической продукции «Весна» отметил 80-летие

11 августа 2022 16:27
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Компания входит в тройку лидеров российского рынка средств личной гигиены и бытовой химии.

Сегодня, 11 августа, в честь юбилея предприятия сотрудникам Парфюмерно-косметической компании «Весна» были вручены награды Губернатора Самарской области. Уже 80 лет ПКК «Весна» заботится о гигиене, красоте и здоровье своих потребителей.

«Весна» сегодня - это динамично развивающееся предприятие, располагающее мощной производственной базой, современными технологиями, собственной лабораторией. Компания входит в тройку лидеров российского рынка средств личной гигиены и бытовой химии. Продукция компании известна по всей стране и есть почти в каждом доме.

Предприятие ведет активную социальную политику не только в отношении своих сотрудников. Компания участвует в благотворительных проектах, а в «ковидный» период одной из первых в кротчайшие сроки наладила производство необходимых антисептических средств.

От имени Губернатора Дмитрия Азарова и Правительства Самарской области трудовой коллектив поздравил министр промышленности и торговли региона Андрей Шамин. «Несмотря на все сложности, благодаря поддержке Правительства, слаженной работе всего трудового коллектива, руководства «Весны» предприятию удается сохранять лидирующие позиции среди российских производителей парфюмерно-косметической продукции, сохранять рабочие места и все социальные обязательства», - подчеркнул министр.

Лучшие сотрудники предприятия сегодня были награждены ведомственными и региональными наградами. Так, за 17–летний стаж работы на предприятии и заслуги в химической отрасли Благодарностью Губернатора Самарской области награжден машинист расфасовочно-упаковочных машин 4 разряда производства жидких моющих средств Владимир Мясников. В период пандемии Владимир Викторович нашел способ использования законсервированной линии для работы с нестандартными флаконами, что позволило производить дополнительно до 100 тонн в месяц антисептического жидкого мыла. Кроме того, при его активном участии на предприятии было запущено производство новых форматов продукции, модернизирован автомат заворачивания пробок. Также Владимир Мясников является победителем конкурса профессионального мастерства «Лучший наставник».

«Мне очень приятно, что мой труд и вклад в отрасль оценили. Спасибо руководству компании и коллективу», - ответил на поздравление Владимир Викторович.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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