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Самарский проект «ТехноДар» стал победителем конкурса президентских грантов

23 января 2024 11:12
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Самарский проект «ТехноДар» стал победителем конкурса президентских грантов

Самарский проект «ТехноДар», который реализует АНО «ЭКиТ», занимающийся ремонтом и модернизацией компьютерной техники, стал победителем конкурса президентских грантов.

Напомним, с 2018 года волонтеры проекта «ТехноДар» восстанавливают, ремонтируют и модернизируют компьютерную технику и передают ее в безвозмездное пользование социальным организациям, в том числе и новым субъектам РФ. Благодаря проекту в 2022 году в Донецкую и Луганскую народные республики было передано 40 единиц техники, в 2023 году – более 200 единиц.

Новый грант позволит уже в этом году направить для учреждений дополнительного образования детей в ДНР и ЛНР порядка 400 единиц компьютерной техники, в которой нуждаются сельские библиотеки, клубы, дома культуры и многие другие социально направленные организации.

Следует отметить, что Самарская область стала первым субъектом РФ, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса. Наш регион помогает городу Снежное восстанавливать экономику и инфраструктуру, а также развивать социальную сферу.

Рабочая группа от Самарской области во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым неоднократно выезжала в Снежное для того, чтобы проконтролировать проведение работ, оценить их темп и качество, а также поддержать самарцев, которые принимают участие в восстановлении мирной жизни в городе-побратиме.

«Новые территории нашей страны продолжают восстанавливать мирную жизнь и им нужна наша помощь. Проект “ТехноДар” является очень важным и нужным для развития и стабильной работы учреждений ДНР и ЛНР. Помощь волонтеров проекта уже по достоинству оценили ребята из новых регионов, но потребность в технике все еще остается высокой», – подчеркнул врио заместителя председателя Правительства – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Первая отправка компьютерной техники в этом году ожидается уже весной, отметили в АНО «ЭКиТ».

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