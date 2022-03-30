Самарский Минпромторг рассказал, где соль для магазинов региона

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Ситуация с поставками соли обсуждалась на заседании оперативного штаба по повышению устойчивости экономики региона 28 марта.

Одна из причин дефицита соли - остановка завода в Соль-Илецке. Почти две недели он находился на плановом профилактическом ремонте. В это время соль в Самарскую область поставляли из других регионов.

«Мы связались с нашими коллегами из правительства Оренбургской области, они подтвердили, что завод начал работать после планового профилактического ремонта. Погрузка стартовала с прошлой среды», - пояснил руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка Минпромторга Самарской области Алексей Софронов.

Но как стало известно, после запуска завода возникли сложности с транспортировкой соли.

«На подъездных путях скопилось более 120 вагонов, которые поставили в электронную очередь. И завод принял решение о введении 6-дневной отсрочки отгрузки товара с момента получения предоплаты», - уточнил Алексей Софронов.

По словам Алексея Софронова, правительство Оренбургской области провело переговоры с руководством завода, которое заверяет, что не может повлиять на передвижение вагонов в очереди. Ситуацию власти Самарской области продолжают контролировать. При этом дефицита товара нет, соль доставляют в необходимых объёмах. В распределительные центры торговых сетей за неделю поступило более 130 тонн соли. Запасы есть на несколько дней, и даже зафиксировано снижение цены в некоторых магазинах. Хотя в моменте цена на соль вырастала на 116%, пишет ГТРК Самара.