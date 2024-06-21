Самарский комбикормовый завод в рамках нацпроекта повышает производительность: итоги пилотного проекта

Я нашел ошибку
Главные новости:
Мероприятие проводится с целью познакомить ребят с религиозными традициями Ислама, с историей праздника, воспитать нравственные качества у подрастающего поколения.
В Самаре пройдет детский семейный праздник «Курбан-байрам»
Руководитель области отметил, важно не просто сохранять внешний вид исторических зданий, но и наполнять отреставрированные объекты новыми смыслами.
Решение по сердцу: Вячеслав Федорищев заявил о сохранении самарского элеватора
Подсветка будет работать с 21-00 до 00-00 часов по местному времени. На медиафасаде Самарской телевышки отобразиться вечный огонь.
Телебашня в Самаре включит подсветку в день памяти и скорби
На ней представлены более 20 стендов со справочной информацией и фотоработами железнодорожников и фотохудожников, путешествовавших по Байкало-Амурской магистрали.
Выставка «БАМ – созвездие героев» открыта на железнодорожном вокзале Самара
В рамках проекта обучающиеся с первого курса проходят практику на производствах, их курируют опытные наставники с предприятий, трудоустройство выпускников достигает 80%.
«Профессионалитет»: в Самарской области стартовала приемная кампания в колледжи и техникумы 
Начальник Главного управления генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов вручил выпускникам первые документы об образовании.
Выпускникам Самарского кадетского корпуса в торжественной обстановке вручили аттестаты
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайшие 1-2 часа в Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра, крупный град
Ребятам рассказали о правилах безопасного поведения на водоемах и способах оказания первой помощи.
Полицейские и общественники региона провели профилактическое мероприятие «Безопасный водоем»
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.42
2.79
EUR 91.45
2.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Тольятти пройдет масштабный ретро-фестиваль «Жигули»
Самарская область присоединится к международным, всероссийским и областным мероприятиям, посвящённым Дню памяти и скорби
Жителей Самарского региона приглашают на фестиваль «Праздник русской берёзки» в с. Богатое
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарский комбикормовый завод в рамках нацпроекта повышает производительность: итоги пилотного проекта

21 июня 2024 13:45
129
Самарский комбикормовый завод в рамках нацпроекта повышает производительность: итоги пилотного проекта

В компании «Самарский комбикормовый завод» завершен пилотный проект по внедрению бережливого производства. Изменения произошли благодаря национальному проекту «Производительность труда», реализуемого по решению Президента РФ Владимира Путина. На момент завершения пилотного проекта время протекания производственного процесса уменьшилось на 12%, незавершенное производство снизилось на 15%, выработка возросла на 10%.

В ходе проекта проделана работа по улучшению логистики и организации производства. Так, были выделены зоны для хранения отходов и запасов упаковочного материала, что позволило освободить проходы склада от сырья и концентратов. Разработана новая схема движения сотрудников и продукции по цеху, что позволило сократить время на перемещение. Внедрена система мобильной маркировки сырья и концентратов, а также разработаны стандартные операционные процедуры для различных должностей, включая лаборантов и операторов. Были сокращены маршруты перемещения грузчиков и транспортировщиков, что также позволило уменьшить время ожидания и излишние перемещения незавершенного производства.

Эталонным участком для внедрения изменений был выбран участок подготовки компонентов, гранулирования, проверки качества и отгрузки. Этот участок был наиболее трудоемким и ресурсоемким, что делало его оптимизацию приоритетной. До начала проекта на этом участке не применялись принципы 5С, что стало важным фактором для изменений.

В результате проведенной работы внедрены стандарты выполнения операций на всех рабочих местах, что позволило сократить время на поиск компонентов и контроль наличия сырья. Проведена маркировка сырья и компонентов на складе, оптимизирована система мониторинга остатков сырья и готовой продукции в силосах. А также убрано неиспользуемое оборудование и документы, что позволило улучшить рабочие условия и сократить время на поиск необходимой информации.

«Завершение пилотного проекта стало важным шагом для нашего предприятия. Он позволил увидеть потенциал и пути дальнейшего развития предприятия», - отметила начальник лаборатории Елена Асылгузина.

Над проектом трудилась сотрудники предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК).

«Работа по улучшению производственных процессов на Самарском комбикормовом заводе продемонстрировала эффективность применения методик бережливого производства и целесообразность их тиражирования», - добавил руководитель проекта РЦК Илья Арискин.

Этот пилотный проект является еще одним примером того, как грамотная организация и внедрение современных методик могут улучшить работу предприятия, повысить его конкурентоспособность и создать благоприятные условия для дальнейшего развития. Напомним, что в регионе более 170 предприятий в рамках национального проекта повышают производительность в цехах.

Фото предоставлено Региональным центром компетенций в сфере производительности труда Самарской области.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Правительство региона заберет у Самары вопросы градостроительной политики
21 июня 2024  13:58
Правительство региона заберет у Самары вопросы градостроительной политики
247
В Самаре задержали врио министра транспорта Ивана Пивкина
21 июня 2024  13:40
В Самаре задержали врио министра транспорта Ивана Пивкина
184
Движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса будет организовано по временной схеме
21 июня 2024  12:35
Движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса будет организовано по временной схеме
271
Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в различных сферах.
20 июня 2024  16:24
Вячеслав Федорищев встретился с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских
422
Инвестплощадки Самарской области размещены на Инвестиционной карте России
20 июня 2024  09:58
Инвестплощадки Самарской области размещены на Инвестиционной карте России
307
Весь список