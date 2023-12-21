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Самарский автоцентр развивает сеть филиалов и увеличивает штат с господдержкой

21 декабря 2023 15:11
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Самарская компания «Автодор» за несколько лет смогла создать сеть станций с современным оснащением для технического обслуживания автомобилей.

Предприятия Самарской области привлекают льготное финансирование и развиваются с господдержкой. Самарская компания «Автодор» за несколько лет смогла создать сеть станций с современным оснащением для технического обслуживания автомобилей.

Для этого предприятия привлекало ресурсы регионального Гарантийного фонда. За последние 10 лет компания «Автодор» стала его самым активным клиентом, оформив 10 микрозаймов и 14 поручительств для получения банковских кредитов.

Благодаря льготному финансированию в автоцентре построили газовую котельную, которая теперь отапливает два этажа здания и подает горячую воду. Господдержка также помогла обновить оборудование, в том числе приобрести современную маслораздаточную линию и дополнительные подъемники для шиномонтажа.

«Мы начинали с одного филиала, сейчас их четыре. На старте нашей деятельности в штате сотрудников было 10 человек, а сегодня их уже почти сотня. Мы благодарны Гарантийному фонду за поддержку. Мы считаем его другом и надёжным финансовым партнёром», – отметил директор ООО «Автодор» Виталий Таничев.

За 15 лет работы ГФСО помог привлечь региональному бизнесу более 27 млрд рублей на развитие. Поддержка бизнеса в регионе осуществляется, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». По поручению главы региона Дмитрия Азарова фонд регулярно докапитализируется, чтобы поддержку смогли получить как можно больше представителей малого и среднего бизнеса.

«Финансовая поддержка предпринимателей – одно из приоритетных направлений в нашей работе. Она действует и для начинающих предпринимателей, и для предприятий, которые уже длительное время работают на рынке. Для каждой категории есть свои программы и особые условия оформления, погашения микрозайма. Если необходимо – можно оформить отсрочку платежей, составить индивидуальный график выплат. Все эти условия мы предусмотрели для удобства предпринимателей», – акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Специалисты Гарантийного фонда смогут проконсультировать бизнес по всем действующим финансовым инструментам поддержки – для этого здесь запустили в работу консультационный центр.

«По решению Правительства региона, уровень ставок мы сохраняем, несмотря на изменение ключевой ставки Центробанка», – рассказала генеральный директор ГФСО Юлия Красина.

Узнать подробную информацию о финансовых продуктах ГФСО можно на едином портале господдержки mybiz63.ru и в центрах «Мой бизнес» Самарской области.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

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