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Самарские таможенники вернули в бюджет государства более 2 млн рублей

21 октября 2022 13:02
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Самарские таможенники вернули в бюджет государства более 2 млн рублей

Службой по Ульяновской области Самарской таможни возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 194 Уголовного кодекса РФ в отношении жителя Ульяновска по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, совершенного в крупном размере.В ходе проверки было установлено, что гражданин ввез из Республики Абхазия в Россию автомобиль марки «NISSAN FUGA» для личного пользования под видом транспортного средства международной перевозки. Хозяином машины мужчина не являлся, а в документах числился в качестве лица, ответственного за использование транспортного средства при международной перевозке товаров, пассажиров и (или) багажа. Таможенным органом на границе был установлен срок временного ввоза автомобиля.

Однако машина до 10 марта 2021 года не была вывезена с территории Российской Федерации.

Сотрудниками Самарской таможни в ходе расследования было установлено, что автомобиль въехал на территорию Ульяновской области и в дальнейшем использовался в личных целях, кроме того установлен факт попытки его продажи.

Таким образом, нарушитель, действуя умышленно из корыстных побуждений, путем предоставления таможенному органу недостоверных сведений о цели ввоза транспортного средства, в нарушение таможенного законодательства РФ, зная порядок таможенного оформления транспортных средств, осуществил незаконный ввоз через таможенную границу транспортного средства для личного пользования, уклонившись от уплаты таможенных платежей, тем самым причинив ущерб бюджету Российской Федерации в виде неуплаченных таможенных платежей в размере 2 290 560 рублей 70 копеек, что в соответствии с примечанием к ст.194 УК РФ является крупным размером.

Судом г. Сочи вынесен обвинительный приговор, в соответствии с которым гражданин приговорен к штрафу 100 тыс. рублей. Автомобиль изъят и обращен в доход государства.

Как отметил заместитель начальника Самарской таможни Максим Шубин: «Службой по Ульяновской области Самарской таможни в 2022 году было возбуждено еще 3 аналогичных уголовных дела. По результатам рассмотрения судом дел в службу поступило уже 3 обвинительных приговора, назначены штрафы, а транспортные средства изъяты».

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