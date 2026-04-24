Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области родители 9- и 11-классников присоединились к акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ/ОГЭ родителями»
Юные знатоки из Самарской области прошли в финал Турнира Знание.Игра по викторинам среди школьников и студентов колледжей
утвержден перечень  объектов модернизации искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования в Самарской области «Мосты и путепроводы»
В поселке Яблоневый построят тротуары и установят освещение по нацпроекту
Самарцам сообщили о пополнении «белого списка»
Самарские промышленники представляют регион на MiningWorld Russia 2026
Самарская область усилит взаимодействие с Фондом «Сколково»
ЕГЭ в России не планируют отменять еще как минимум 10 лет
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.83
-0.17
EUR 87.53
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарские промышленники представляют регион на MiningWorld Russia 2026

140
С 22 по 24 апреля в Москве проходит 30-я юбилейная Международная выставка машин и оборудования для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых MiningWorld Russia 2026. Расширяют деловые горизонты на выставке и компании Самарского региона.

MiningWorld Russia 2026 - крупнейшая в России профильная выставка. В ней участвуют порядка 500 компаний из 15 стран. Площадь экспозиции превышает 30 000 квадратных метров.

Самарскую область на форуме представляют ведущие промышленные предприятия. Среди них компании-участницы федерального проекта «Производительность труда». Он реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Участие в таких форумах — закономерный этап развития для предприятий, которые внедряют бережливое производство. Оптимизация внутренних процессов позволяет им наращивать качество и объемы выпуска. А значит и увереннее выходить на внешние рынки и конкурировать с лидерами отрасли.

Один из ярких примеров — компания ТПК БРИК. Это один из ведущих производителей промышленного оборудования в регионе. Предприятие работает на рынке более 10 лет.

«MiningWorld Russia — это главная отраслевая площадка страны. Здесь собираются ключевые игроки горнодобывающей отрасли. Нам есть что показать. Мы готовы предложить свои компетенции крупнейшим горнодобывающим компаниям. Это новый уровень для нас», - отметил важность участия в выставке директор ТПК «Брик» Игорь Петров.
Сегодня ТПК БРИК — это команда из более чем 200 специалистов. Производственные площади превышают 15 000 квадратных метров. В распоряжении предприятия свыше 100 единиц станков для сложной механической обработки.

Компания развивает направление комплексных решений «под ключ». Она проектирует и внедряет системы транспортировки сыпучих материалов, оборудование для ТЭЦ, портов и угольных разрезов. Берет на себя полный цикл: от инженерной проработки до монтажа и сервисного обслуживания.

ТПК БРИК уже осуществляет отгрузки в страны СНГ — Казахстан, Беларусь, Узбекистан. Участие в MiningWorld Russia 2026 — возможность заявить о себе перед сотнями потенциальных заказчиков, включая крупнейшие горнодобывающие компании России.

«Участие самарских предприятий в выставке международного уровня — это результат системной работы по повышению эффективности. Выход на новые рынки способствует росту экономики региона», - прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Губернатор Вячеслав Федорищев рассматривает федеральный проект «Производительность труда» как ключевой инструмент повышения качества жизни в регионе. Рост эффективности на предприятиях ведет к увеличению зарплат, наполнению бюджета и развитию социальной инфраструктуры. Глава региона ставит задачу поддерживать компании, которые не останавливаются на достигнутом и выходят на новые рынки. Участие самарских производителей в крупнейших отраслевых выставках — прямое подтверждение того, что региональная промышленность развивается и укрепляет свои позиции.

Фото – Минпромторг Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
24 апреля 2026  09:56
150
24 апреля 2026  09:10
198
23 апреля 2026  15:40
910
22 апреля 2026  20:09
980
22 апреля 2026  17:47
1133
Весь список