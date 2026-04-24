Самарские промышленники представляют регион на MiningWorld Russia 2026

С 22 по 24 апреля в Москве проходит 30-я юбилейная Международная выставка машин и оборудования для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых MiningWorld Russia 2026. Расширяют деловые горизонты на выставке и компании Самарского региона.

MiningWorld Russia 2026 - крупнейшая в России профильная выставка. В ней участвуют порядка 500 компаний из 15 стран. Площадь экспозиции превышает 30 000 квадратных метров.

Самарскую область на форуме представляют ведущие промышленные предприятия. Среди них компании-участницы федерального проекта «Производительность труда». Он реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Участие в таких форумах — закономерный этап развития для предприятий, которые внедряют бережливое производство. Оптимизация внутренних процессов позволяет им наращивать качество и объемы выпуска. А значит и увереннее выходить на внешние рынки и конкурировать с лидерами отрасли.

Один из ярких примеров — компания ТПК БРИК. Это один из ведущих производителей промышленного оборудования в регионе. Предприятие работает на рынке более 10 лет.

«MiningWorld Russia — это главная отраслевая площадка страны. Здесь собираются ключевые игроки горнодобывающей отрасли. Нам есть что показать. Мы готовы предложить свои компетенции крупнейшим горнодобывающим компаниям. Это новый уровень для нас», - отметил важность участия в выставке директор ТПК «Брик» Игорь Петров.

Сегодня ТПК БРИК — это команда из более чем 200 специалистов. Производственные площади превышают 15 000 квадратных метров. В распоряжении предприятия свыше 100 единиц станков для сложной механической обработки.

Компания развивает направление комплексных решений «под ключ». Она проектирует и внедряет системы транспортировки сыпучих материалов, оборудование для ТЭЦ, портов и угольных разрезов. Берет на себя полный цикл: от инженерной проработки до монтажа и сервисного обслуживания.

ТПК БРИК уже осуществляет отгрузки в страны СНГ — Казахстан, Беларусь, Узбекистан. Участие в MiningWorld Russia 2026 — возможность заявить о себе перед сотнями потенциальных заказчиков, включая крупнейшие горнодобывающие компании России.

«Участие самарских предприятий в выставке международного уровня — это результат системной работы по повышению эффективности. Выход на новые рынки способствует росту экономики региона», - прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Губернатор Вячеслав Федорищев рассматривает федеральный проект «Производительность труда» как ключевой инструмент повышения качества жизни в регионе. Рост эффективности на предприятиях ведет к увеличению зарплат, наполнению бюджета и развитию социальной инфраструктуры. Глава региона ставит задачу поддерживать компании, которые не останавливаются на достигнутом и выходят на новые рынки. Участие самарских производителей в крупнейших отраслевых выставках — прямое подтверждение того, что региональная промышленность развивается и укрепляет свои позиции.

