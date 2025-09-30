Самарские производители приняли участие в международной выставке продуктов питания в Москве

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самым юным участникам дорожного движения полицейские в игровой форме рассказали о значении сигналов светофора и дорожных знаков.
Сотрудники ГАИ СО продолжают проводить профилактические встречи с подрастающим поколением
Данила Касимов завоевал две серебряные медали в синхронных прыжках.
Тольяттинец Дмитрий Нартов - победитель этапа Кубка мира по прыжкам на батуте
В ГД рассказали, какие выплаты ждут пенсионеров ко Дню пожилого человека
В ГД рассказали, какие выплаты ждут пенсионеров ко Дню пожилого человека
сортировщики стали самой востребованной вахтовой профессией для студентов
Сортировщики стали самой востребованной вахтовой профессией для студентов
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Вчера вечером в Безенчукском районе загорелся дом
Вчера вечером в Безенчукском районе загорелся дом
Селекция как основа продовольственной безопасности: в Самарской области прошла научно-практическая конференция по сое
Селекция как основа продовольственной безопасности: в Самарской области прошла научно-практическая конференция по сое
В Самарской области завершился VI Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем»
В Самарской области завершился VI Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.87
-0.74
EUR 97.14
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Оксаны Стоговой
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарские производители приняли участие в международной выставке продуктов питания в Москве

30 сентября 2025 11:34
135
Самарские производители приняли участие в международной выставке продуктов питания в Москве

Представители Самарской области приняли участие в XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow, которая прошла в сентябре, в Москве. Среди участников – ведущие региональные компании: мясоперерабатывающая компания «Деликатесофф», кондитерская фабрика «МИР», производитель деликатесов «Рузик», а также бренды полезных снеков BombBar и Fitness Shock.

В рамках деловой программы участники обсуждали актуальные тенденции рынка, анализировали статистику спроса и предложения, принимали участие в практических конференциях по развитию продуктовых категорий и мастер-классах от ведущих экспертов отрасли.

«Участие сельхозпроизводителей в международных выставках продуктов питания создает возможности для бизнес-развития, позволяя устанавливать прямые контакты с покупателями и партнерами из дружественных стран. Эти мероприятия помогают протестировать спрос, получить обратную связь и изучить мировые тенденции в пищевой промышленности. Кроме того, конкурсы и дегустации повышают узнаваемость бренда и подтверждают качество продукции. Особенно ценно, что такие выставки поддерживаются на государственном уровне это снижает барьеры для малого и среднего бизнеса при выходе на экспорт», – рассказал Сергей Посашков, руководитель управления пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Отметим, по итогам первых восьми месяцев 2025 года Самарская область заняла лидирующие позиции по экспорту кондитерских изделий среди регионов Приволжского федерального округа. Особый интерес у зарубежных покупателей вызвала фитнес-продукция региональных производителей – продукты, соответствующие современным тенденциям здорового образа жизни.

Напомним, что для поддержки экспорта продукции АПК российские компании могут воспользоваться федеральной мерой поддержки, предусматривающей софинансирование затрат на застройку и сопровождение выставочных стендов в рамках национальной коллективной экспозиции, а также на доставку, таможенное оформление и страхование выставочных образцов. Подробную информацию о мерах поддержки можно найти на сайте Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России: https://aemcx.ru/services-and-statistics/gs/federal-support-foreign-markets.

Подобные мероприятия проводятся в рамках реализации задач проекта «Экспорт продукции АПК», который является одним из ключевых направлений национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«Развитие экспорта в Самарской области одна из приоритетных задач региона на ближайшие годы», – неоднократно подчеркивал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, поставив перед правительством региона задачу содействовать производителям товаров и услуг в выходе на рынки дружественных стран.

Участие самарских компаний в выставке WorldFood Moscow 2025 стало важным шагом в укреплении позиций региональных брендов на международном рынке и расширении географии экспорта.

Источник фото: сайт WorldFood Moscow 2025.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
130
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
217
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
149
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
343
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
496
Весь список