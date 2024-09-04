Самарские производители приняли участие в международной выставке MIMS Automobility Moscow 2024

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В ЦВК «Экспоцентр» в Москве состоялось главное событие автомобильной индустрии - 28-я международная выставка «MIMS Automobility Moscow 2024». В работе самой большой B2B площадки для автопрома в России и СНГ приняли участие порядка 2 тыс. компаний из 20 стран. Все они являются ведущими игроками в сфере запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей. Среди них – и самарские компании.



«Продукция, которая производится в Самарской области, востребована не только в нашей стране, многое идет на экспорт. И наша задача - поддерживать и продвигать местное производство», - не раз отмечал руководитель области Вячеслав Федорищев.



На выставке региональные компании успели провести множество встреч с дистрибьюторами, розничными продавцами, импортерами, владельцами магазинов и маркетплейсов. Были установлены деловые связи и достигнуты договоренности с новыми клиентами.



«Участие в подобных масштабных выставках – всегда шанс для расширения бизнеса, - делится предприниматель из Самарской области, участник выставки Алексей Стыценков. - Мы не только пообщались с коллегами, увидели, какую продукцию представили другие регионы, но и наметили партнеров, с кем, надеюсь, в ближайшее время заключим контракты».



Ключевые представители автомобильной отрасли Самарской области представили свою работу на коллективном стенде, организованном региональным минэкономразвития и Центром поддержки экспорта.



«Выставки и бизнес-миссии – одни из наиболее востребованных и эффективных инструментов для выхода предприятий на внешние рынки и расширения географии поставок своей продукции. Стать участником таких событий предпринимателям региона помогает Центр поддержки экспорта. Специалисты Центра помогают выбрать страну и найти потенциальных зарубежных партнеров, сформировать стратегию выхода на экспорт и "упаковать" предложение с учетом требований иностранного государства», - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



Поддержка ориентированных на экспорт предприятий в Самарской области развивается в рамках реализации национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.