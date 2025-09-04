Самарские предприятия примут участие в самой значимой выставке оборудования и технологий для водной отрасли ЭкваТэк 2025

97

9–11 сентября 2025 года в «Крокус Экспо» (Москва) в рамках самой значимой выставки оборудования и технологий для водной отрасли ЭкваТэк 2025 будут представлены высокотехнологичные российские разработки, направленные на развитие и модернизацию инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. Эти решения способствуют достижению показателей национального проекта «Экологическое благополучие», утвержденного Президентом РФ.

Среди 234 отечественных участников выставки ярко выделяются центры притяжения:

Москва — 92 компании (41%): безусловный лидер, где сосредоточены головные офисы, инжиниринговые компании и НИИ.

Санкт-Петербург — 19 компаний: сильная насосостроительная и машиностроительная школа («Ареопаг», «Охтинский механический завод»).

Пермь, Уфа, Самара, Екатеринбург — региональные кластеры с промышленной специализацией (оборудование, очистные системы, трубы).

Липецк («Свободный сокол») — центр трубного производства.

Нижний Новгород, Ярославль, Вологда — химия и реагенты.

Таким образом, формируются три «опорных пояса» импортозамещения:

1. Москва–Подмосковье (инжиниринг, комплексные решения).

2. Северо-Запад (насосы, спецтехника).

3. Волго-Уральский регион (химия, трубы, реагенты).

В 2025 году в ЭкваТэк участвуют 413 компаний. Из них:

234 российский участник (53%) — предприятия из 42 регионов РФ;

192 зарубежные компании (47%) — в основном из Китая (167), а также из Беларуси (5), Индии (4) и Турции (2).

Немаловажным фактором для развития водного сектора в России является и уникальная экспозиция китайских поставщиков (167 компаний). Синергия российских и китайских поставщиков в водных технологиях очевидна. В сфере водоочистки и подготовки российские компании берут на себя комплексные проекты «под ключ» — от проектирования до внедрения систем для ЖКХ и промышленности. Китайские производители вносят свой вклад за счёт широкого спектра серийного оборудования, которое ускоряет реализацию таких проектов.

ЭкваТэк 2025 демонстрирует переход от политики «замены ушедших брендов» к стратегии технологического лидерства.

• Россия уже замещает критические ниши (мембраны, насосы, реагенты, трубы).

• Начинается импортоопережение в сферах цифровизации и циркулярной экономики.

• Сформированы региональные кластеры (Москва, СПб, Волго-Урал), что создаёт устойчивую основу для отраслевой независимости.

Таким образом, ЭкваТэк становится не просто выставкой оборудования, а стратегическим полигоном будущего технологического суверенитета России в водной отрасли.

Посетителям выставки – представителям всех крупных водохозяйственных и промышленных предприятий страны (в этом году ожидается более 10 000 специалистов из 85 регионов России) – продемонстрируют современные решения и возможности для организации надежных поставок продукции, бесперебойного сервисного и гарантийного обслуживания оборудования, обеспечения технологической независимости российских водохозяйственных предприятий.

В 2025 году впервые на ЭкваТэк будет представлена экспозиция, посвящённая инженерным системам и технологиям для горячего водоснабжения СитиТерм.

В рамках деловой программы выставки состоится форум ЭкваТэк – авторитетная отраслевая площадка, объединяющая профессионалов водного хозяйства для обсуждения актуальных задач и обмена опытом. Ведущие эксперты представят передовые технологии и перспективные разработки в сфере водоснабжения, водоотведения и экологической безопасности.

В первый день работы ЭкваТэк состоится церемония награждения победителей премии EWA, также состоится награждение студенческой премии «АкваМагистр».

Выставка проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ, Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, АНО «Национальные Приоритеты», Российского Экологического Общества и других ведущих отраслевых ассоциаций.