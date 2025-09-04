Я нашел ошибку
Кроме того, один из осужденных совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девушки.
В Самаре участники ОПГ признаны виновными в совершении нападений на местных жителей
В 2025 году в ЭкваТэк участвуют 413 компаний.
Самарские предприятия примут участие в самой значимой выставке оборудования и технологий для водной отрасли ЭкваТэк 2025
В «Т Плюс» сегодня насчитывается свыше 500 наставников. Их задача – помочь новым сотрудникам адаптироваться к работе и ускорить их профессиональный рост.
«Т Плюс» определила самых опытных наставников среди своих специалистов в Самарской области
В возрасте 91 года.
Умер знаменитый итальянский модельер Джорджо Армани
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.
Региону одобрен казначейский инфраструктурный кредит на сумму почти 675 млн рублей
Около 3 тысяч жителей города Снежное получили помощь врачей.
Бригада добровольцев в составе 7 врачей Самарской области оказывают помощь жителям ДНР в Снежном
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +19, +21°С.
5 сентября в регионе местами небольшой дождь, возможна гроза, до +23°С
В ближайший час с сохранением ночью 5 сентября.
В Самарской области ожидается гроза и усиление ветра
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Самарские предприятия примут участие в самой значимой выставке оборудования и технологий для водной отрасли ЭкваТэк 2025

4 сентября 2025 18:11
97
В 2025 году в ЭкваТэк участвуют 413 компаний.

9–11 сентября 2025 года в «Крокус Экспо» (Москва) в рамках самой значимой выставки оборудования и технологий для водной отрасли ЭкваТэк 2025 будут представлены высокотехнологичные российские разработки, направленные на развитие и модернизацию инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. Эти решения способствуют достижению показателей национального проекта «Экологическое благополучие», утвержденного Президентом РФ.

Среди 234 отечественных участников выставки ярко выделяются центры притяжения:

Москва — 92 компании (41%): безусловный лидер, где сосредоточены головные офисы, инжиниринговые компании и НИИ.

Санкт-Петербург — 19 компаний: сильная насосостроительная и машиностроительная школа («Ареопаг», «Охтинский механический завод»).

Пермь, Уфа, Самара, Екатеринбург — региональные кластеры с промышленной специализацией (оборудование, очистные системы, трубы).

Липецк («Свободный сокол») — центр трубного производства.

Нижний Новгород, Ярославль, Вологда — химия и реагенты.

Таким образом, формируются три «опорных пояса» импортозамещения:

1. Москва–Подмосковье (инжиниринг, комплексные решения).

2. Северо-Запад (насосы, спецтехника).

3. Волго-Уральский регион (химия, трубы, реагенты).

В 2025 году в ЭкваТэк участвуют 413 компаний. Из них:

234 российский участник (53%) — предприятия из 42 регионов РФ;

192 зарубежные компании (47%) — в основном из Китая (167), а также из Беларуси (5), Индии (4) и Турции (2).

Немаловажным фактором для развития водного сектора в России является и уникальная экспозиция китайских поставщиков (167 компаний). Синергия российских и китайских поставщиков в водных технологиях очевидна. В сфере водоочистки и подготовки российские компании берут на себя комплексные проекты «под ключ» — от проектирования до внедрения систем для ЖКХ и промышленности. Китайские производители вносят свой вклад за счёт широкого спектра серийного оборудования, которое ускоряет реализацию таких проектов. 

ЭкваТэк 2025 демонстрирует переход от политики «замены ушедших брендов» к стратегии технологического лидерства.

• Россия уже замещает критические ниши (мембраны, насосы, реагенты, трубы).

• Начинается импортоопережение в сферах цифровизации и циркулярной экономики.

• Сформированы региональные кластеры (Москва, СПб, Волго-Урал), что создаёт устойчивую основу для отраслевой независимости.

Таким образом, ЭкваТэк становится не просто выставкой оборудования, а стратегическим полигоном будущего технологического суверенитета России в водной отрасли.

Посетителям выставки – представителям всех крупных водохозяйственных и промышленных предприятий страны (в этом году ожидается более 10 000 специалистов из 85 регионов России) – продемонстрируют современные решения и возможности для организации надежных поставок продукции, бесперебойного сервисного и гарантийного обслуживания оборудования, обеспечения технологической независимости российских водохозяйственных предприятий.

В 2025 году впервые на ЭкваТэк будет представлена экспозиция, посвящённая инженерным системам и технологиям для горячего водоснабжения СитиТерм.

В рамках деловой программы выставки состоится форум ЭкваТэк – авторитетная отраслевая площадка, объединяющая профессионалов водного хозяйства для обсуждения актуальных задач и обмена опытом. Ведущие эксперты представят передовые технологии и перспективные разработки в сфере водоснабжения, водоотведения и экологической безопасности.

В первый день работы ЭкваТэк состоится церемония награждения победителей премии EWA, также состоится награждение студенческой премии «АкваМагистр».

Выставка проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ, Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, АНО «Национальные Приоритеты», Российского Экологического Общества и других ведущих отраслевых ассоциаций. 

Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
204
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
438
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
498
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
509
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
407
