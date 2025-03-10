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Самарские предприятия посетила делегация Республики Башкортостан

10 марта 2025 11:57
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Самарские предприятия посетила делегация Республики Башкортостан

В Самарской области на прошлой неделе работала делегация Республики Башкортостан. В рамках укрепления торгово-экономических связей двух регионов представители бизнес-миссии посетили крупнейшие предприятия региона, в том числе филиал ПАО «Россети Волга» — «Самарские распределительные сети», ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «Самарская кабельная компания».

Среди участников делегации – заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Олег Тыщенко, представители промышленных предприятий и компаний-производителей оборудования.

Глава самарского региона неоднократно подчеркивал важность организации кооперации крупных предприятий и малого и среднего бизнеса. По словам Вячеслава Федорищева, сейчас стоит задача по усилению взаимодействия между предприятиями российских регионов для создания более высокотехнологичной и конкурентноспособной продукции.  Соответствующая работа ведется и в рамках работы комиссии Госсовета по промышленности, которую возглавляет губернатор Самарской области.

Самарские энергетики и гости обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Олег Тыщенко отметил, что на территории Республики Башкортостан расположены крупные производители кабельной продукции, коммутационного и силового оборудования. Часть предприятий имеет аттестацию оборудования в ПАО «Россети», что позволяет поставщикам участвовать в закупочных процедурах и поставлять оборудование на строящиеся и реконструируемые объекты.

«Подобные визиты мы планируем организовывать и в Республику Башкортостан, и готовы включить представителей самарского филиала «Россети Волга» для посещения предприятий и производств на межрегиональном уровне. Со стороны министерства обеспечим все необходимые консультации и встречи», — отметил начальник отдела Минпромторга Самарской области Дамир Галиуллин.

Самарская область и Республика Башкортостан являются одними из лидирующих регионов по объемам промышленного производства в Приволжском Федеральном округе. Такие результаты стали возможны, в том числе, благодаря тесному сотрудничеству и развитой системе промышленной кооперации.

«Налаживание тесных кооперационных связей с соседями, такими как Республика Башкортостан, необходимо для реализации нашего большого промышленного потенциала. Мы видим в таких совместных проектах ту важную составляющую, которая будет способствовать развитию технологического суверенитета и региона, и страны в целом», — уверен министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области.

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