Самарские предприниматели могут принять участие в Межрегиональном форуме «Дни ритейла в Сибири»

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С 4 по 6 декабря 2024 г. в г. Новосибирске состоится ежегодный межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Сибири» (далее – Форум), организованный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Правительством Новосибирской области, Министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла.



Департамент развития внутренней торговли Минпромторга России информирует, что Форум станет ключевой площадкой для обмена опытом и диалога между профессионалами ритейла, представителями органов власти и бизнеса, ведущими экспертами рынка, лидерами отрасли торговли и специалистами в области электронной коммерции.



В работе Форума примут участие: Андрей Гончаров, Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, Максим Останин, заместитель мэра города Новосибирска, Никита Кузнецов, директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга России, Андрей Карпов, Председатель правления Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла, Игорь Бухаров, Президент Федерации Рестораторов и Отельеров России, Владлен Максимов, вице-президент «ОПОРА РОССИИ», заместитель председателя Комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле, Иван Бабухадзе, директор Союза независимых сетей России, Дмитрий Востриков, исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» и другие.



Деловая программа Форума охватит актуальные направления ритейла, включая потребительские тренды, стратегии и практики регионального рынка, IT, инструменты борьбы с контрафактом в табачной отрасли, тренды в категорийном менеджменте, изменения рынка виноторговли и многое другое.



Место проведения Форума: г. Новосибирск, МВК «Новосибирск Экспоцентр».



С программой Форума можно ознакомиться на сайте siberia.retaildays.ru.



Участие в Форуме бесплатное по предварительной регистрации на сайте.



Для получения более подробной информации об участии в Форуме и организационным вопросам можно обращаться в Дирекцию Форума по электронной почте: info@retailevent.ru и по тел.:+7 (495) 323-71-07.

Фото: департамент информационной политики СО