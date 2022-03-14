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Самарские кондитеры подсластят жизнь граждан благодаря местным производителям

14 марта 2022 15:48
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На фоне многочисленных экономических санкций, которым Запад подверг Россию, эксперты выделяют несколько перспективных сфер.

На фоне многочисленных экономических санкций, которым Запад подверг Россию, эксперты выделяют несколько перспективных сфер, где зависимость от доллара или санкционного импорта минимальна. Например, в кондитерском деле. 

Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности АСКОН Вячеслав Лашманкин нерешаемых проблем в отрасли не видит.

«Сегодня по статистике Росстата, в России работает 4356 предприятий кондитерской промышленности. Это большие компании, малые компании, микропредприятия. Мы производим в нашей стране широчайшую номенклатуру: это и сахаристые кондитерские изделия, и шоколад, и шоколадные кондитерские изделия, это и мучные кондитерские изделия. Я могу сказать, что такой номенклатуры кондитерской продукции, какая есть у нас в стране, нет больше ни в одной стране мира. То есть, тот ассортимент, который производится в Российской Федерации, уникальный, и за счет этой уникальности, он пользуется очень высоким спросом в России и за ее пределами. Из 4 млн тонн кондитерской продукции, которую мы произвели по итогам прошлого года почти 800 тысяч тонн, то есть, это 20%, уезжает за пределы Российской Федерации», - отметил Лашманкин.

Для изготовления сладостей используется очень большой набор сырья. В одно сложное кондитерское изделие может входить до 300 компонентов. По словам экспертов, большая часть сегодня уже производится в Российской Федерации. Это мука, сахар, молоко и молочные продукты, жировая группа. Но есть и те категории товаров, которые всегда привозились из других стран.

«Безусловно, есть какие-то продукты, которые не локализованы в силу наших климатических особенностей. Например, какао-бобы в России не растут, и, по всей вероятности, не будут. Поэтому ореховая группа, включая какао-бобы, это та группа, которая сегодня импортируется». 

Кондитеры Самарской области смотрят на вопрос с высокой долей оптимизма. И собираются продолжать изготавливать сладости, находя новые рецептуры. Ждут и импортозамещения, чтобы изделия были более разнообразными.

«Основные продукты для кондитерских изделий – это местные товары. Яйца, мука, сахар, молочная продукция – отечественного производства, поэтому на них санкции никак не повлияют. Среди товаров местного производства могу отметить молоко ТМ «Пестравка», естественно местные куриные яйца, - комментирует самарский кондитер Нина Симонова. -  Соглашусь, что есть определенный сегмент ингредиентов, которые в нашем регионе просто не произрастают (шоколад, ваниль, экзотические фрукты). С шоколадом сейчас есть определенные сложности, выросли цены, но, я считаю, что сами покупатели создали ажиотаж, закупились впрок. Поставщики уверяют, что ситуация наладится, компании-импортеры не приостанавливают свою деятельность, товар есть, работа продолжается».

Эксперты не берутся давать прогнозы, уверены - сейчас нужно понять те условия, в которых придется работать в течение ближайших лет.

«Я могу сказать так: в конце прошлого года, когда мы строили планы на этот год и среднесрочную перспективы, мы ставили себе задачу войти в тройку крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Насколько это сейчас будет осуществимо, жизнь покажет, но будем стремиться», - подытожил Лашманкин.

 

Фото:   pixabay

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