Самарские кондитеры подсластят жизнь граждан благодаря местным производителям

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На фоне многочисленных экономических санкций, которым Запад подверг Россию, эксперты выделяют несколько перспективных сфер, где зависимость от доллара или санкционного импорта минимальна. Например, в кондитерском деле.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности АСКОН Вячеслав Лашманкин нерешаемых проблем в отрасли не видит.

«Сегодня по статистике Росстата, в России работает 4356 предприятий кондитерской промышленности. Это большие компании, малые компании, микропредприятия. Мы производим в нашей стране широчайшую номенклатуру: это и сахаристые кондитерские изделия, и шоколад, и шоколадные кондитерские изделия, это и мучные кондитерские изделия. Я могу сказать, что такой номенклатуры кондитерской продукции, какая есть у нас в стране, нет больше ни в одной стране мира. То есть, тот ассортимент, который производится в Российской Федерации, уникальный, и за счет этой уникальности, он пользуется очень высоким спросом в России и за ее пределами. Из 4 млн тонн кондитерской продукции, которую мы произвели по итогам прошлого года почти 800 тысяч тонн, то есть, это 20%, уезжает за пределы Российской Федерации», - отметил Лашманкин.

Для изготовления сладостей используется очень большой набор сырья. В одно сложное кондитерское изделие может входить до 300 компонентов. По словам экспертов, большая часть сегодня уже производится в Российской Федерации. Это мука, сахар, молоко и молочные продукты, жировая группа. Но есть и те категории товаров, которые всегда привозились из других стран.

«Безусловно, есть какие-то продукты, которые не локализованы в силу наших климатических особенностей. Например, какао-бобы в России не растут, и, по всей вероятности, не будут. Поэтому ореховая группа, включая какао-бобы, это та группа, которая сегодня импортируется».

Кондитеры Самарской области смотрят на вопрос с высокой долей оптимизма. И собираются продолжать изготавливать сладости, находя новые рецептуры. Ждут и импортозамещения, чтобы изделия были более разнообразными.

«Основные продукты для кондитерских изделий – это местные товары. Яйца, мука, сахар, молочная продукция – отечественного производства, поэтому на них санкции никак не повлияют. Среди товаров местного производства могу отметить молоко ТМ «Пестравка», естественно местные куриные яйца, - комментирует самарский кондитер Нина Симонова. - Соглашусь, что есть определенный сегмент ингредиентов, которые в нашем регионе просто не произрастают (шоколад, ваниль, экзотические фрукты). С шоколадом сейчас есть определенные сложности, выросли цены, но, я считаю, что сами покупатели создали ажиотаж, закупились впрок. Поставщики уверяют, что ситуация наладится, компании-импортеры не приостанавливают свою деятельность, товар есть, работа продолжается».

Эксперты не берутся давать прогнозы, уверены - сейчас нужно понять те условия, в которых придется работать в течение ближайших лет.

«Я могу сказать так: в конце прошлого года, когда мы строили планы на этот год и среднесрочную перспективы, мы ставили себе задачу войти в тройку крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Насколько это сейчас будет осуществимо, жизнь покажет, но будем стремиться», - подытожил Лашманкин.

Фото: pixabay